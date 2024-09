Fran Simón relata el infierno que vive por colaborar con Periodista Digital: “Estoy recibiendo presiones”

Lo de este Gobierno es más propio de una novela de George Orwell que de una democracia libre.

En su empeño por censurar y acabar con la disidencia, el Ejecutivo tiene como propósito amedrentar a aquellos que critican sus prácticas totalitarias. Un ejemplo de ello es Fran Simón, economista y colaborador de Periodista Digital, uno de los medios que se encuentra en ‘la lista negra’ de Sánchez.

En una entrevista para ‘La Segunda Dosis’ el asesor financiero y presidente de ‘Giro 180’ sorprendió contando cómo desde hace meses le hacen “seguimientos” por parte de Hacienda. Simón afirmó que, debido a su actividad política y por el hecho de participar en lugares como Periodista Digital, recibe notificaciones de Hacienda vía SMS, «en el último mes habré recibido como treinta», agregó.

En el marco del plan de censura a los medios críticos, el economista advirtió que «intentarán pararnos los pies» y relató su calvario durante este tiempo de atrás:

Y sentenció:

«Es que desgraciadamente es en lo que vivimos. Por eso es tan importante que existan medios como Periodista Digital. Lo que a mí me da rabia es que toda la oposición no salga al unísono a decir ‘esto se ha acabado, esto es una vergüenza, esto tiene que terminar y vamos a denunciarlo a todas las instituciones a nivel internacional’ […]. Esto es el socialismo. Entonces, yo cada día lo tengo más claro. ¿Socialismo o libertad? Es que no hay vuelta atrás».