Yolanda Díaz dio alas y tapó a Errejón pese a conocer desde hace más de un año que varias mujeres denunciaban ‘violencia’ sexual

Desde Periodista Digital sostenemos la tesis, avanzada por Josué Cárdenas en ‘La Burbuja’ el pasado jueves de que detrás del escándalo, dándole aire y utilizando a algunas de sus marionetas como la periodista Fallarás, esta el desgastado Pablo Iglesias, empeñado en volver al primer plano político y en una maniobra para reconstruir Podemos, aprovechando la erosión que sufren Sumar y el corrupto PSOE de Sánchez.

Pero a día de hoy, 26 de octubre de 2024, el escándalo todavía no ha alcanzado ni una pequeña porción de lo que será en breve.

Porque salpica a mucha gente y de forma directa a la teñida Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno.

Sumar tenía conocimiento desde hacía meses de las denuncias de violencia sexual contra Errejón.

Pese a ello, la formación decidió ignorarlas y seguir adelante como si nada ocurriese.

En 2023, Yolanda Díaz estaba ocupada en el lanzamiento de su partido para hacer la guerra a Podemos.

Para ello, reclutó a Errejón, una de sus manos derechas en el «movimiento ciudadano».

El ex amigo de Iglesias fue su gran apoyo para poner en marcha el partido y le correspondió con un puesto destacado en las listas de las generales del 23 de julio, el cuarto por Madrid, sabiendo todo lo que circulaba sobre sus aficiones a la droga y al sexo duro.

El colmo del cinismo es que el Código Ético de Sumar es contundente contra quienes ejerzan la violencia machista.

Afirma textualmente que «las personas que ocupen un cargo público u orgánico se comprometen a denunciar o a iniciar los correspondientes protocolos en relación a las irregularidades e ilegalidades de que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones».

La dirección del partido y la propia Díaz conocían varias denuncias -al menos cinco- desde hace más de un año.

No te fíes, que no te distraigan.

Cristina Fallarás ha sacado todo esto ahora para que no hablemos DEL 1, de Aldama, del dinero llevado a la sede del PSOE, de Ábalos, de Delcy en definitiva, de la mayor organización criminal en España en los últimos años.

