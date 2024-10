Alfonso Rojo: “La financiación del PSOE, el s*xo kinki de Errejón y la jeta de la ’Brunete Pedrete’”

El bombazo del día es que un exsocio de Aldama, el perejil de todas las corrupciones de la cuadrilla Sánchez, ratifica ante notario que entregó 90.000 euros en la sede-puticlub que el PSOE tiene en la madrileña calle Ferraz, pero nos puede la pasión.

O el morbo y eso lo aglutina hoy el atribulado Íñigo Errejón, fundador de Podemos y hasta ayer portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

A Errejón, el que cobraba un pastón de la Universidad de Málaga sin trabajar e instaba a pasar por la quilla a Rubiales, por el abominable delito de darle un beso a la casquivana Jennifer Hermoso, le han montado un ‘Me Too’ y lo han echado de la política.

Pero no se me confundan. No se pierdan en los detalles escabrosos.

En si le iba el sexo ‘kinki’, mandaba a sus amantes mensajes del tipo ‘Zorra, ¿vienes a que te ordene’?’ o es un vicioso del sadomasoquismo.

Eso o que después de camelarse zalamero a una pardilla y darle un puntazo, salía escopeteado del apartamento, es trivial, intrascendente.

Me divierte mucho, pero me importa un comino.

Aquí, lo relevante es la operación urdida por Pablo Iglesias y la banda del ‘piolet’ para intentar reconstruir el engendro podemita y volver al primer plano, ahora con chalet de lujo, parienta viviendo la vida loca en Bruselas a cuenta nuestra y con millones en la cuenta corriente.

Y significativo, de la miseria moral en que chapotean la ‘Brunete Pedrete’ y la izquierda en general, son esas apariciones de las Esther Palomera, Ana Pardo de Vera y cofrades, confesando compungidas que todas los sabían, que el personaje era ‘inquietante’ y que las denuncias corrían como la pólvora entre diputadas y periodistas.

¿Si era tan evidente, por qué lo tapasteis? ¿Y porque saltáis ahora?

Dio de lleno en el blanco Macarena Olona cuando, en RTVE, le soltó a la cara al apalominado Iglesias que hace 10 años, cuando él y Errejón fundaron Podemos, tenían en mente bautizar el partido como ‘Trinquemos’ o ‘Follemos’.

Porque de eso ha ido la cosa y a las pruebas me remito.

Igual que produce coña ver los vídeos del PSOE, en los que el imputado Ábalos afirma que es ‘feminista’ porque es socialista, resulta estupefaciente comprobar que hemos tenido de vicepresidente del Gobierno a un tipejo a quien la palabra España le produce arcadas, que se la pelaba imaginando que azotaba a Mariló y al alimón con el casposo Monedero, invitaba a sus alumnas universitarias a ir con él al baño a ‘refrescarse’.

La sandez de Errejón, culpando de sus desviaciones y pecados a la ‘subjetividad tóxica’ y el ‘patriarcado liberal’, hay que comprenderla porque sintoniza con la torpeza argumental de Yolanda y el cinismo socialcomunista.

Déjense de bobadas paisanos: los símbolos del progresismo español son a estás alturas una sueltavioladores llamada Montero, un depredador sexual llamado Errejon, un amigo de torturadores llamado Zapatero, una comisionista llamada Begoña y un funambulista de la corrupción llamado Ábalos.

Todos bajo en manto del felón Pedro Sánchez.