‘Disparate Errejón’: Aída Nízar también denuncia al político por agresión sexual

Esto ya sí riza el rizo y corresponde a la perfección con la actualidad española, de pandereta.

Aída Nízar, polémico personaje televisivo donde los haya que actualmente colabora con el nuevo Sálvame de TEN (‘Ni que fuéramos shhh’), presentó este lunes 28 de octubre una denuncia por agresión contra Íñigo Errejón, el hombre de moda y no precisamente para bien. Lo cuenta Ángel Moya en OkDiario.

Recordemos que el fundador podemita acaba de abandonar la política y su escaño como diputado nacional, después de que le hayan salido a la luz algunas denuncias por agresión sexual. La cosa pinta seria, bastante fea para el ya ex de Más Madrid.

Y eso que podríamos estar ante una maniobra meramente política para acabar con su carrera… Pero eso es otra historia.

El caso relevante es que ahora se le suma algo que no se sabe muy bien si le puede perjudicar aún más o incluso beneficiar. Y es que el asunto parece de risa, aunque quizás no lo sea. Eso lo tendrá que dirimir, si prospera, un juez. Aída Nízar explica en su denuncia que tuvo un encontronazo nada agradable con Errejón en un acto público en el auditorio de la Complutense en el año 2015:

«Íñigo Errejón me hizo sentir humillada, vejada, baboseada y repugnada. Me dio un fuerte azote en las nalgas y luego me amenazó. Fue al finalizar el acto cuando Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí, y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección».