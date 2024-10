Rita Maestre da la puntilla a Errejón: «Volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel»

Se había mantenido en silencio en los primeros días desde que estallara el tremebundo caso de Íñigo Errejón y su salida abrupta de la política. Pero Rita Maestre tenía mucho que decir. Ella fue novia -formal- de Errejón y ahora nos enteramos de que lo era durante alguna de las salidas peligrosas del expodemita.

Este domingo 27 de octubre la que fue conocida como ‘asaltacapillas’ -porque así llegó a la política-, publicaba una extensa carta con la que daba la puntilla a su ex:

Cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador. Que nunca más vuelva a pasar, que ningún agresor quede impune. pic.twitter.com/XRWkAr8ynQ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 27, 2024

«Estoy descubriendo ahora que algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja. […] Era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel».

Y viene el contragolpe de Rita: «(Un manipulador) es lo que es quien sostiene en su día a día una red de agresiones y vejaciones de esta magnitud»:

«Me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador».

La de Más Madrid pretende huir así de todo tipo de crítica hacia su persona por si en algún momento fue parte como encubridora del caso de su exnovio, algo que niega taxativamente, y asimismo asegura que se va a dejar la piel por ir contra este tipo de comportamientos «caiga quien caiga»:

«Que nunca más vuelva a pasar, que ningún agresor quede impune».

Comparece con la Mema y Bergerot

Más Madrid ha roto el silencio respecto al escándalo que señala a su fundador con una rueda de prensa este lunes, 28 de octubre.

En una rueda de prensa con sus tres portavoces a nivel nacional, regional y municipal Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot, respectivamente. La ministra de Sanidad se excusó sobre la gravedad de las acusaciones señalando que tenían conocimiento de los problemas que afrontaba Errejón pero que ‘pensaron’ que eran mentales y no de otra índole. Afirma que si hubiesen sabido que era un agresor no habrían recomendado ayuda, sino “ido a la comisaría”.

“Sí que pensábamos que tenía problemas personales de otra índole. Intentamos ayudarle. Siempre creímos que podía mejorar. Nadie, repito nadie, conocía las terribles acusaciones y denuncias de maltrato y agresión sexual que estamos conociendo ahora”

La ministra de Sanidad admitió que hace año y medio la formación “se enteró por las redes sociales de unos hechos relacionados” con una presunta agresión de Errejón a una chica en un concierto de Castellón, en junio de 2023. La líder del partido se excusa afirmando que no “pudieron o supieron” actuar sobre los hechos.

“En esa publicación aparecían dos nombres, Íñigo Errejón y Loreto Arenillas -ex diputada de la Asamblea de Madrid-, que había actuado por su cuenta. Les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido a conocer su versión y activar nuestros protocolos. A partir de ahí, no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de las redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más. Fue una actuación insuficiente”.