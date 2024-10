Jaque al ‘1’: la UCO tiene material sensible de la estrecha relación entre Aldama y Delcy que incrimina a Sánchez

Lo que está saliendo publicado está poniendo en un aprieto tremendo a Pedro Sánchez.

Derivado de todo lo que la UCO encontró en casa de Koldo García, hay infinidad de material y cada cosa nueva que sale es mejor que la anterior y más dañina para los intereses del Presidente. Ya a nadie le cabe duda de que Sánchez mintió ante el juez Peinado diciendo que no conocía de nada al empresario -ahora en prisión- Víctor de Aldama.

The Objective publica un nuevo extracto de mensaje de la investigación de la UCO en el que se escucha al protagonista Aldama refiriéndose al 1 y hablando directamente con Delcy Rodríguez. Sí, aquella de las maletas en un avión en Barajas con Ábalos.

«Dile al 1 que ha conseguido lo que quería en tiempo récord y que es gracias a ti, porque yo se lo voy a decir».

«En el extracto, Delcy se muestra preocupada por la aparición de las informaciones periodísticas y las contradicciones de Ábalos a la hora de explicar su visita a España, que obligaron al exministro a tener que acudir a La Sexta. Aldama (alias Maverick) confiado, responde: «Tranquila, todo va a salir bien. Él ya en este punto no tiene marcha atrás, lo único que me ha dicho que, por favor, lo cuidemos. Le he dicho que eso ya está», aguardándole a que termine la entrevista para volver a hablar».