En una operación magistral, comandos de Israel capturan a un alto mando de Hezbolá en Líbano

Otro golpe maestro.

Y tan osado como casi todos los que lanzan las fuerzas especiales de Israel y sus míticos servicios secretos.

En una operación sin precedentes, comandos navales israelíes capturaron en la madrugada de este 2 de noviembre de 2024 a Imad Amhaz, alto oficial de Hezbolá.

Lo hicieron en la localidad costera de Batroun, al norte del Líbano.

La incursión ha generado reacciones encontradas y aumentado las tensiones en la región.

Alrededor de 25 soldados israelíes desembarcaron en la costa de Batroun, a unos 50 kilómetros al norte de Beirut.

Tras irrumpir en un bungalow cercano a la playa, capturaron a Amhaz y se retiraron en lanchas rápidas hacia el mar.

El Ejército israelí confirmó que la unidad de operaciones especiales Shayetet 13 llevó a cabo la misión, calificando a Amhaz como una «importante fuente de información» dentro de la sección naval de Hezbolá.

Las autoridades libanesas, como es habitual, han negado las acusaciones israelíes.

El ministro de Transporte en funciones, Ali Hamie, afirmó que Amhaz es un capitán de barco civil y estudiante de un instituto naval civil.

El primer ministro interino, Najib Mikati, anunció que Líbano presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU y solicitó investigaciones al Ejército libanés y a la misión de paz de la ONU en el país.

Esta operación se produce en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá.

En las últimas semanas, se han registrado intercambios de fuego y ataques aéreos en la frontera entre Israel y Líbano. La incursión en Batroun, una zona no tradicionalmente asociada con Hezbolá y ubicada a casi 140 kilómetros de la frontera israelí, marca una escalada significativa en las operaciones israelíes en territorio libanés.

Operaciones de comandos israelíes destacadas

Israel cuenta con una larga historia de operaciones de comandos en territorio extranjero. Algunas de las más notables incluyen:

Unidades y organismos israelíes especializados

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cuentan con varias unidades de élite especializadas en operaciones de comandos y espionaje:

Estas unidades operan bajo estricta confidencialidad y están entrenadas para llevar a cabo misiones de alto riesgo en territorio enemigo.

All the Hamas terrorists who paraded the body of Shani Louk in Gaza have been eliminated! pic.twitter.com/E4raaWnpSf

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) November 2, 2024