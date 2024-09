Los libaneses sufren el día más mortífero en décadas mientras Israel ataca sin piedad a los terroristas de Hezbolá

Israel tiene contra las cuerdas -literalmente- a los terroristas de Hezbolá y no parece dispuesta a darles respiro.

Tras hacer explosionar los ‘buscapersonas‘ y los walkie-talkies de los milicianos islámicos, eliminando a una docena de dirigentes de la organización y dejando malherdos a más de 2.000, ahora machaca sistemáticamente sus posiciones, rampas de lanzamiento y acuartelamientos.

Hezbolá ha lanzado múltiples ataques con cohetes hacia el norte de Israel, sin mucho éxito.

What you see in this IDF illustration is how Hezbollah stores weapons inside civilian homes in Lebanese villages. This dangerous tactic turns civilians into human shields, putting entire communities at risk. pic.twitter.com/Tqf0rzw10U

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a la población del Líbano a abandonar las áreas donde Israel está atacando a Hezbolá, aclarando que su país no está en guerra con ellos, sino con el grupo respaldado por Irán.

Las personas están huyendo de sus hogares tras recibir llamadas automáticas, mensajes de texto y transmisiones que les instan a evacuar.

Israel y Hezbolá han estado inmersos en una escalada de ataques mutuos desde que comenzó la guerra en Gaza.

Sin embargo, en la última semana, los intensificados ataques de Israel contra el grupo han vuelto a aumentar los temores de una guerra regional más amplia.

Israel is asking Lebanese citizens to Vacate places. Had Told you their Aim will be to "Cleanse" Gaza & other Territories & NOT to Occupy them. Saudi & UAE will Voice for rebuilding Palestine. All this is Part of the De-radicalization Script.#KASHMIR #lebanon_news #VidurNeeti pic.twitter.com/42klgS4Hi4

— Tarun Mohtra (@TMohtra) September 24, 2024