Nueva oleada de explosiones en unidades de Hizbolá, esta vez con ‘walkie-talkies bomba’

Una nueva oleada de explosiones, esta vez en los walkie-talkie que usan los terroristas de Hezbolá para comunicarse entre unidades, ha sacudido Líbano en la jornada de este miércoles, 18 de septiembre de 2024.

El ataque tecnológico ha dejado el saldo de 20 milicianos muertos y 450 heridos,

El ‘golpe‘ sucede tan solo un día después de los ataques del martes en los ‘buscapersonas’, en los que murieron al menos 12 militantes de la milicia proiraní y otras 2.800 han resultado heridas.

La sorprendente y sofisticada operación que se atribuye a Israel y que tenía como objetivo debilitar a Hezbolá, el partido milicia chií.

El patrón se repite, aunque esta vez los dispositivos afectados incluyen una variedad más amplia de aparatos electrónicos utilizados en la vida diaria.

Las explosiones han generado caos y temor en una población que aún intenta recuperarse del ataque anterior.

#BREAKING: Hundreds of fresh explosions being reported across Lebanon, 24 hours after over 4000 pagers exploded killing 12 and injuring over 3000 Hezbollah terrorists. Fresh explosions are now taking place in hand-held Walkie-Talkie VHF sets used by Hezbollah terrorists. pic.twitter.com/oVLpMLcIxD

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 18, 2024