Israel elimina a la cúpula terrorista de la unidad de élite de combate de Hezbolá

El Mossad, los agentes del Shin Beth y los comandos israelíes han logrado infiltrarse hasta lo más profundo del Partido de Alá y tienen en pánico e histéricos a los terroristas.

Nadie se fía de nadie y muchos ya ni se atreven a encender el televisor, conectar un microondas o contestar al teléfono.

Este viernes 20 de septiembre de 2024, en una semana de locura que empezó con la explosión provocada de unos 3.000 ‘buscapersonas‘ usados por Hezbolá y siguió con una atentado similar está vez contra los ‘walkie-talkies’ de los islamicos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), eliminaron a Ibrahim Aqil, jefe de operaciones del Partido de Alá.

Esta vez hubo también mucha tecnología, pero sobre todo información y bombas de tremenda potencia, capaces de penatrar en el subsuelo y reventar búnkeres de hormigón armado y acero.

BREAKING: Ibrahim Aqil, head of Hezbollah elite unit, killed after Israeli airstrike in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/iOhIyM0jEs

Las FDI confirmaron que la muerte de Aqil, junto con altos miembros de la unidad de operaciones del grupo y el liderazgo de su fuerza élite Radwan.

Ha sido en sur de Beirut, en una zona de absoluta mayoría chiita.

Aqil era el arquitectos de la «Operación para Conquistar Galilea«, un plan de Hezbolá para invadir territorio israelí y matar, violar y capturar rehenes en las comunidades del norte, al estilo de lo hecho por Hamas en la frontera con Gaza, el pasado 7 de octubre de 2023.

Los propios libaneses han confirmado el fallecimiento de Aqil y de al menos otros 9 altos comandantes terroristas.

El ataque ocurrió durante una reunión que Aqil mantenía con miembros de la fuerza Radwan.

Israeli F-35 planes fired several missiles at a building where high-ranking Palestinian and Hezbollah terrorists were meeting. Reportedly at least 15 were killed, amongst them Hezbollah's number 2, Ibrahim Aqil.

They decided to meet as pagers were dangerous. Exactly as Israel… pic.twitter.com/x9nv2LJfIJ

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) September 20, 2024