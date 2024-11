Guinea Ecuatorial conmocionada por un escándalo sexual de dimensiones estratosféricas

El Gran Follador.

Así conocen ahora en Guinea Ecuatorial a Baltasar Ebang Engonga, denominado previamente como ‘Bello‘, por lo guapo y lucido que aparentemente es.

La antigua provincia española está conmocionada por un escándalo sexual sin precedentes que involucra a Baltasar, exdirector general de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF).

Les tiraba los tejos a todas: negras, mulatas, blancas y hasta mujeres de altos cargos del gobierno.

This is one of the ladies in the 400 sex tapes from Baltasar Engonga from Equatorial Guinea pic.twitter.com/1HBSuhGdUX — Womoemi (@Emmanuel1775066) November 10, 2024

La filtración de más de 150 videos de contenido sexual explícito, en los que aparece manteniendo relaciones íntimas con diversas mujeres en instalaciones gubernamentales, ha generado una ola de indignación y ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para salvaguardar la integridad de las instituciones públicas.

Lo primero ha sido arrestar a Baltasar, encadenarlo y mandarlo a la siniestra prisión de Black Rock.

Look at how today's King Solomon Baltasar Ebang Engonga was arrested in Equatorial Guinea!pic.twitter.com/uUKS1EnZls — Omwamba 🇰🇪 (@omwambaKE) November 8, 2024

El 30 de octubre de 2024, comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban a Ebang Engonga en situaciones comprometedoras con varias mujeres, algunas de ellas esposas de altos funcionarios civiles y militares.

Pura lascivia y mucha juerga.

Las grabaciones, realizadas en su despacho oficial, baños públicos y hoteles tanto dentro como fuera del país, evidenciaban un patrón de conducta inapropiada en el ámbito laboral.

In Equatorial Guinea, any Government Official who is involved in a sex scandal will be fired henceforth. This policy has been introduced after Baltasar Ebang Engonga, the former Director General of the National Financial Investigation Agency (ANIF) recorded over 300 sextapes.… pic.twitter.com/wXnwJMDKxU — Futurist🇿🇼 (@WaltJackman) November 4, 2024

Reacciones gubernamentales

Ante la magnitud del escándalo, el gobierno de Guinea Ecuatorial reaccionó prohibiendo las relaciones sexuales en las oficinas ministeriales.

El vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como ‘Teodorín‘, anunció la suspensión inmediata de todos los funcionarios implicados en actividades sexuales en las oficinas gubernamentales y prometió medidas severas contra estos actos, en línea con una política de cero tolerancia hacia comportamientos que socavan la integridad del servicio público.

Wife of Equatorial Guinea man Baltasar Ebang Engonga more shocking videos than the husband Balthasar pic.twitter.com/tpT5FS7iPQ — King Jomo 👑 (@iamkingjomo_) November 9, 2024

Investigaciones y consecuencias legales

Ebang Engonga, hijo de Baltasar Engonga Edjoo, presidente de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), fue cesado de su cargo el 25 de octubre de 2024 y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Black Beach en Malabo, acusado de presunta corrupción.

La Fiscalía General de la República ha propuesto someterlo a pruebas médicas para determinar si padece alguna enfermedad de transmisión sexual, considerando que sus acciones podrían constituir un delito contra la salud pública.

Impacto en la sociedad y medidas adicionales

El escándalo ha generado un amplio debate en la sociedad ecuatoguineana sobre la ética y la moralidad en el servicio público.

Además de las prohibiciones mencionadas, el gobierno ha anunciado la instalación de cámaras de vigilancia en todas las oficinas gubernamentales para prevenir comportamientos inapropiados y garantizar un ambiente de trabajo profesional y ético.