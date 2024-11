Iker Jiménez saca la artillería y arroja el motivo de su marcha de la Cadena SER

Desde la crisis de la DANA, Iker Jiménez está en el punto de mira.

El periodista lleva sufriendo una cacería por parte de la izquierda. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el comunicador ha hablado alto y claro apuntando a aquellos que intentan embarrar su trabajo.

Por ello, este domingo 24 de noviembre, Jiménez se sinceró en ‘Cuarto Milenio’ e hizo un repaso a su trayectoria profesional. El periodista aprovechó la ocasión para hablar de su salida de la Cadena SER, emisora en la que presentó ‘Milenio 3’ durante más de un lustro.

“En nuestra querida y entrañable Cadena SER que siempre será nuestra casa y he recibido varias llamadas en los últimos meses y años y guardo un afecto tremendo me dicen eso. Uno de los jefes me dice ‘oye, Iker, a partir de ahora… te has saltado todas las normas’ y yo repito ‘¿qué normas?’ Imagínense qué tonto soy yo… ¿Hay normas para informar? A mí se me dice que hay una serie de pautas porque era muy peligroso. Resulta que esas pautas -y me recuerda a lo vivido en 2020- no tenían nada que ver con lo que decían los científicos sobre el ébola. Tenía expertos en ébola que decían que esto era una barbaridad, y los políticos, los comités de expertos, decían otra cosa. Y me dice esta persona ‘a partir de ahora me vas a dar el guion porque tendremos que verificar lo que dices’. Esta persona, le digo que llevo aquí trece años y no he hecho un guion en mi puñetera vida. Esto es la clave de todo”.