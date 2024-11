Beatriz Talegón descarga toda la artillería contra los progres que quieren destruir a Iker Jiménez: “Eso es fascismo”

El periodista Iker Jiménez se ha convertido en el nuevo objetivo a abatir por parte de los progres que ven en su programa un peligro que atenta contra un discurso único.

Sin ir más lejos, el presentador denunció cómo habían tumbado su canal de Youtube el pasado martes por la noche, algo que calificó como un “ataque bien planificado”.

El escenario es aterrador con comunicadores palmeros que lamen las botas al Gobierno Sánchez a cambio de un bocadillo.

La colaboradora de ‘Horizonte’ (Cuatro), Beatriz Talegón, hizo un repaso de la degradación del periodismo en la actualidad por culpa de informadores palmeros:

“Se considera que el ejercicio del periodismo ya no es una labor social para garantizar un derecho fundamental a la ciudadanía de acceso a una información plural y verificada. Por lo tanto, este totalitarismo de que la verdad es una, la que digo yo y el que está enfrente está diciendo mentiras, hay que cancelarle, hay que perseguirle y hay que censurarle. Ojo con eso, porque eso es totalitarismo y eso es fascismo por mucho que vayan de progres ”.

En esta línea, Talegón aludió a esas agencias ‘verificadoras’ de noticias como es el caso de ‘Newtral’ de Ana Pastor:

“Existe en un Estado de Derecho lo que es la Justicia. Si una persona miente de manera deliberada, atenta contra el honor de una persona, genera calumnias, injurias, eso está tipificado, existe en procesos judiciales y es la Justicia lo que lo tiene que determinar. No el canal del vecino y no otro periodista que se crea una empresa verificadora para juzgar el trabajo de los demás y no el suyo”.