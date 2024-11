Las sospechas de Bea Talegón ante el oscurantismo con la cifra de desaparecidos de la DANA

Bea Talegón está ‘moscatel’ con un asunto capital, el de la cifra de desaparecidos en la DANA de Valencia.

La periodista de ‘Diario 16’ comentó en ‘Horizonte’ (Cuatro), el programa de Íker Jiménez, que hay muchos aspectos que a ella no le concuerdan:

Pues creo que podemos resumir lo que hemos visto por encima, luego ya entraremos a fondo, incluidas las disculpas y todo este lío, que alguien está generando caos para venir a imponer un orden. Informativo, también. La información es una herramienta fundamental para generar caos en la población. Esto ya lo vimos en la pandemia, de hecho creo que el lapsus lingüe que ha tenido la señora ministra igual le recordaba cosas.

Es que hoy ha hecho referencia, equivocándose, y en lugar de referirse a la dana, se ha referido a la pandemia. Y me consta, luego si quieres entramos a fondo, el gran Lorenzo Ramírez hoy ha hecho una descripción perfecta sobre la operación de inteligencia desarrollada, la trampa desarrollada, en la que por desgracia algunos habéis caído, pero esas fuentes que a ti te han informado, Iker, debo decirte que eran fuertes que estaban haciendo un trabajo. No ha sido casual y tú no has sido bienintencionado, tú has hecho tu trabajo. Y por eso has podido mostrar que han sido varios los medios de comunicación que publicaron exactamente lo mismo. Lo que pasa es que después hay que cobrarse ciertas cabezas, y ha sido la tuya.