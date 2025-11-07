¿La ‘Flotilla’ de gordas flatulentas va camino de Sudán?

Tremenda edición de El Pentagrama la de este 7 de noviembre de 2025, con todos los analistas absolutamente enfervorizados. Y es que no es para menos, el panorama político arde literalmente en una semana en la que dimitió Mazón, vimos el juicio en el Supremo al Fiscal General y otras muchas cosas que a Rebeca Crespo, Josué Cárdenas, Bertrand Ndongo, Eduardo G. Serrano y Carlos Paz les traen por el camino de la amargura.

El titular elegido es sintomático por lo genial. Nos preguntamos si la famosa flotilla de ayuda humanitaria a la que cortaron las vías por lo sano en Israel, ahora se ha planteado ir camino de Sudán, un país que está sufriendo una tragedia impresionante, descarnado en una guerra civil y en un auténtico genocidio de terroristas musulmanes contra los cristianos. Pero no, a esas cosas no estarán Barbie Gaza ni Ada Colau y compañía, una auténtica ‘flotilla’ de gordas flatulentas, tal y como explica García Serrano.

Imperdible.