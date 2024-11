¿Qué es lo que realmente está pasando en el dichoso parking de Bonaire?

La tragedia ocasionada por la DANA ha dejado además de más de 200 fallecidos, miles de víctimas y millonarias pérdidas materiales, un verdadero caldo de cultivo para rumores y bulos, debido a la falta de información constante y concisa de los órganos oficiales.

Entre los principales responsables de esta situación de ‘apagón informativo’, se encuentra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se niega a dar una cifra actualizada de fallecidos y desaparecidos. En una entrevista en laSexta, afirmó que “dar datos cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que esa cifra es la que es, y que son desaparecidos relacionados con la DANA, nos parece un poco imprudente”.

No damos cifras de desaparecidos porque no sabemos cuántos son por la DANA y cuántos por la nave del misterio. pic.twitter.com/284JnovjVE

Otro que ha defendido el no ofrecer mayor información sobre la situación es el ministro de Transporte, Óscar Puente, que en una intervención en La Ser, indicó que manejan una cifra “bastante baja” porque en muchos casos, el desaparecido era denunciado por varias personas pero que todavía no podían hacerlo oficial.

“Hay gente que denuncia una desaparición y luego no actualiza cuando el familiar aparece. Y también tememos que haya gente que esté desaparecida y que nadie haya reportado esa desaparición. Por tanto, por prudencia, no se está proporcionando el dato porque hablar de cifras, y más cuando estamos hablando de personas que puedan estar muertas, requiere de prudencia”.

De acuerdo a las cifras oficiales, hasta el momento de la publicación de este texto hay 220 fallecidos y 93 desaparecidos. Sin embargo, en un principio se difundió el dato -no oficial- que superaban el millar. Todo esto ha generado una miríada de informaciones no oficiales y dado pie a rumores de todo tipo, algunos originados a las pocas horas de la catástrofe y otros más recientes.

Uno de los principales puntos que ha generado todo tipo de (des)información es el parking del Centro Comercial Bonaire, situado en Aldaya (Valencia). Un espacio inmenso con capacidad para 1800 vehículos, en el que en un primer momento trascendió que tenía casi 6000 plazas y que habían encontrado 86 cadáveres.

Creo que el vídeo de estas trabajadoras, saliendo al parecer del centro comercial de Bonaire es clave para desmontar el bulo de los que rotundamente afirman, pese a que ya han dicho que no, que es un cementerio. Esa planta del parking está prácticamente vacía. pic.twitter.com/wmquEy4fvm

Luego, su dio a conocer una información sobre unos tickets del parking, que desvelaban que habrían unos 700 coches que no salieron y que habrían numerosas personas fallecidas en su interior. Sin embargo, el parking del Bonaire es gratuito y de libre acceso, por lo que no funciona con ningún sistema de tickets.

A estos datos, se suma la difusión de un audio de alguien que dice ser un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llorando y afirmando que “lo del parking de Bonaire es un cementerio y que llevaban toda la noche sacando personas”, que había al menos 200 niños fallecidos, y que les están obligando a guardar silencio. Sin embargo, la veracidad del material no se puede verificar.

Si esto es real, insisto si esto es real, mi fuente tenía razón sobre el parking de Bonaire. Aunque él me habló de coches y nunca de muertos. Nunca.

En los últimos 3 días hemos leído y escuchado como ciertos personajes y medios aseguraban que en el Parking del Centro Comercial de Bonaire había cientos de cadáveres. Hoy los profesionales que revisaron casi todo el parking no encontraron ningún cadáver. Abro hilo con análisis. pic.twitter.com/vPfU0wuTsR

Cabe recordar que ya el pasado lunes, la UME descartó haber encontrado fallecidos luego de realizar varios reconocimientos.

«Me acaba de informar un amigo buzo de los GEAS, que el parking de Bonaire es un puto cementerio. Los buzos salen y no quieren ni volver a entrar». pic.twitter.com/2NEDTTudD9

Por si fuera poco, también trascendió una información sobre un camión frigorífico que habría acudido al lugar para retirar cadáveres en secreto. Así que los rumores continuaron.

La policía, luego de cuatro días de trabajo, afirmó el día de ayer que luego de revisar el parking no encontraron víctimas y que solo habían unos 50 coches. Además, un dirigente de Factory Bonaire, declaró a La Razón, que los vigilantes de seguridad de la empresa Securitas desalojaron el espacio antes de se inundara, y evacuaron a clientes y dependientes a la segunda planta. En total, habrían “unas setenta u ochenta personas” refugiadas en las instalaciones, que tuvieron que pernoctar.

NO han encontrado ningún fallecido.

Por fortuna no hay víctimas en el parking de Bonaire. Nunca me he alegrado tanto de que mis tres fuentes se equivoquen. Seguimos aqui. pic.twitter.com/1teCTPjiEO

— Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 5, 2024