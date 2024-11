La indecente explicación de Marlaska sobre la cifra de desaparecidos de la DANA que revienta a los afectados

Se le escurrió como arena entre los dedos.

La siempre incisiva e inquisitiva Ana Pastor no pudo sacarle a Fernando Grande-Marlaska en ‘El Objetivo‘ (laSexta) la cifra que aún hay de desaparecidos por la DANA.

El ministro del Interior se fue por Peteneras y eso que la periodista de Atresmedia le hizo las preguntas correspondientes para sacar el dato concreto de esos ciudadanos a los que la riada cogió de improviso y que aún no han podido dar señales de su paradero:

Llama muchísimo la atención, ministro, el tema de los desaparecidos. ¿Cómo es posible que en la España del siglo XXI, a día de hoy, no sepamos cuántos desaparecidos hay? Mucha gente nos lo decía el otro día en Paiporta, en Aldaya, en muchos otros lugares, no hay un registro o hay gente que dice, no lo están queriendo decir, nos tratan como si fuéramos niños y no adultos.

Primer quiebro de Marlaska:

No, no, esto último desde luego no es así. trataré de explicarlo. Estamos realizando el registro, pero dar datos cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que esa cifra es la que es y que son desaparecidos relacionadas con la DANA, entonces nos parece un poco, diría, imprudente. Eso no quiere decir que en los próximos días podamos darlos. ¿Por qué es la razón? La razón fundamental y esencial es que una vez que tiene lugar el efecto de la emergencia, el efecto trágico de la DANA con los resultados devastadores en vidas humanas, se colapsan todos los centros, también los centros de formalización de denuncia y muchas de las personas que pueden haber perdido o no haber localizado a un familiar cuando también hay problemas de comunicación, etc., de todo tipo de comunicaciones, hemos de tener en cuenta que durante dos días es muy complejo poder formalizar denuncia.

Pastor volvió a la carga dejando caer la cifra extraoficial que se ha movido por algunos foros:

Claro, pero han pasado siete ministros. Es muy difícil entender que no se pueda verificar de alguna manera esa lista, se ha llegado a hablar de 1.900 desaparecidos. Si es verdad que muchos afortunadamente han ido encontrando a sus seres queridos porque no tenían conexión, a veces solo ha pasado eso.

De nuevo el titular de Interior se puso a dar vueltas y vueltas sin llegar al destino deseado por la periodista y por la audiencia:

Bueno, trataré de explicarlo y entiendo la preocupación de la sociedad y la necesidad de conocer ese dato, pero puedo decir que va a ser en los próximos días que esa es una de las razones aludidas, es decir, que las personas han empezado a denunciar más tarde, no el propio día de la tragedia, sino unos días después por las razones expuestas. No hay para formalizar las denuncias por desaparecidos en estas grandes tragedias, también se tiene que contar con la logística necesaria para recoger el ADN en todos los lugares. Ya estamos constituyendo zonas, grupos desplazados en las zonas de máxima incidencia de la DANA, de la emergencia, para poder realizar esas denuncias. Siempre ha estado abierto Valencia capital, oficinas. Ya se están materializando las posibilidades con los medios necesarios. Vuelvo a decir que los dos primeros días era una situación difícil y compleja, incluso para las propias víctimas observar y poner la denuncia.

Tampoco logró que Marlaska dijese la fecha en la que se podrá conocer el dato:

Nos ha dicho dos veces en los próximos días, no sé si en la cabeza del ministro hay una decisión de ofrecer y dar transparencia de ese dato, cuando dice en los próximos días es que no está seguro o sabe que va a ser…

El titular de la seguridad del Estado siguió drapeando su intervención de mucha palabrería:

No, en los próximos días, porque naturalmente lo que hemos dado son las indicaciones necesarias, pero no hoy ni ayer, desde el minuto uno, de proceder a la formalización, a la constitución de esos grupos desplazados para poder formalizar las denuncias, para poder también estudiar y hacer el cotejo con otras denuncias que se hayan podido formalizar en otras zonas de España, por situaciones de familiares que residan accidentalmente o de forma permanente. En la zona de la emergencia queremos dar un dato realmente, vamos a decir, serio, en términos de que obedezca a la realidad.

Pastor intentó conseguir una cifra:

¿Y hay un dato aproximado ahora, aunque ese dato se actualice?

Pero de nuevo Marlaska volvió a irse por la tangente: