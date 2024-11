Àngels Barceló, rebotada como nunca tras el triunfo de Donald Trump: «Da a los ultras unas alas muy peligrosas»

Le sentó como un tiro el triunfo incontestable de Donald Trump.

Àngels Barceló demostró este 6 de noviembre de 2024 en la Cadena SER que no se esperaba para nada la derrota inapelable de Kamala Harris en las elecciones en Estados Unidos.

El especial que con tanto mimo se había preparado en la emisora del Grupo PRISA acabó siendo un velatorio y un foco de rencores contra quien volverá a ser a partir del 20 de enero de 2025 el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La presentadora se dedicó, una vez confirmada la victoria del líder republicano, a cargar las tintas contra él y a sembrar pánico con la deriva imparable de lo que en la Cadena SER vinieron a llamar populismo y movimientos ultras:

Claro una victoria pero además si se confirmaran ahora mismo los resultados tal y como como se están proyectando, que sería una victoria por goleada es decir no sería ni siquiera no es que ha sido es que justo… no sería una victoria por goleada esto les da a todos esos populistas, a todos esos ultras del planeta les da unas alas queme parece muy muy peligroso.