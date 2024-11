Funeral en TVE: los tertulianos de Xabier Fortes lloran por las esquinas ante el espectacular triunfo de Donald Trump

Están llorando por las esquinas.

Los tertulianos del especial que TVE montó con motivo de las elecciones en los Estados Unidos de América no pudieron hacer otra cosa más que mostrar su disgusto por el triunfo de Donald Trump.

La tropa que había reclutado Xabier Fortes vio con desagradado como su idolatrada Kamala Harris se iba diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua hasta desaparecer cualquier atisbo de poder voltear la situación en las urnas.

El presentador dejó claro el estado de derrumbe anímico que había en el plató:

Cristina Monge, politóloga y socióloga de la Universidad de Zaragoza, comentó que:

Bueno, pues como persona que cree en las democracias y en las democracias avanzadas, además, pues el cuerpo que se queda es muy malo. Veo que efectivamente viene un incremento de esa ola reaccionaria, ultra destructiva para el conjunto de la democracia. Veo que no solamente se va a quedar en Estados Unidos. En momentos de globalización nada se queda solamente en casa. Nada de lo que pasa en un estado se queda solamente allí. Veo que Europa va a tener que repensar buena parte de su proyecto, urgido por la necesidad. Mis primeros pensamientos esta noche han sido para Ucrania, ha sido para el pueblo palestino. Han sido para esas guerras que ahora mismo van a ver cómo probablemente se va a recrudecer mucho más la situación. Y a partir de ahora creo que tocan dos cosas. Lo de siempre, como analista política lo más urgente, intentar entender bien cuáles son los factores de fondo que hay aquí. Insisto en esa idea. Llevamos mucho tiempo ya diagnosticándolos, pero yo creo que no acabamos de dar bien con la tecla, porque si no, no estaría pasando lo que está pasando esta noche. Analizar eso y entenderlo bien. Y en segundo lugar, bueno, pues ver cómo todo esto configura nueva geopolítica a nivel global. Y ver también cómo cada uno de esos bloques a nivel internacional van reaccionando ante este poder de Trump que insisto en esa idea que decíamos ante Xabi. Es un poder muy absoluto. Todas las instituciones, de una forma muy clara. Y se acaba de confirmar incluso el voto popular, que me parece muy significativo.