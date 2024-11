Iker Jiménez deja en evidencia a TVE y a digitales progres con una clase magistral de periodismo

Impecable.

Iker Jiménez dio una lección magistral de periodismo en el programa ‘Horizonte’ a cuenta de lo acontecido en el parking de Bonaire, en la localidad valenciana de Aldaya.

El comunicador no ocultó su responsabilidad a la hora de haber dado pábulo, a pesar de que fuesen fuentes oficiales, a lo de que podía haber víctimas en el aparcamiento de ese centro comercial.

Pero sí quiso dejar claro un aspecto irrefutable.

Y es que muchos medios progres se han lanzado contra él cuando, curiosamente, también se sumaron a la teoría de que ese estacionamiento, una vez se pudiese acceder a él tras drenar el lodo, era un gran cementerio humano.

Así arrancó su intervención:

El asunto es el siguiente. Existe ese error, que es un tuit, que no es esta casa, y nadie de esta casa me ha dicho que diga nada, y me han dado libertad absoluta. Quizá por eso estoy en esta casa. Porque a pesar de las polémicas, merecidas, porque lo de Gisbert es feo y yo fallo en un tuit, les puedo decir que 25 medios reproducen cosas, sin entrar, como eldiario.es , que dice ‘Preocupación máxima en el centro comercial Bonaire es un cementerio’. Bien, vamos a Televisión Española . ‘Hay muchas personas desaparecidas porque el parking es enorme’. Bien, ustedes lo están viendo. ‘Exclusiva, el gobierno ya sabe que 700 tickets del parking de Bonaire no salieron’. Quiero decir el número 700 que las mismas fuentes de tres fuerzas de seguridad estaban hablando con otros periodistas.

Por tanto, Iker Jiménez jamás ha dicho 700 víctimas, no les mientan. Iker Jiménez y su equipo jamás ha dicho que ahí hubiera un enorme cementerio e Iker Jiménez comete el error indignado de que hace un tuit personal diciendo que cree que hay muchos cuerpos, que es lo que me están contando. Pero es que todos los demás también lo han dicho. De esto no se preocupa nadie. Bien, no voy a meterme más en nada. En TVE ‘Hay muchas personas desaparecidas porque el parking es enorme’. Que me da igual, que no es justificar. Que tú tengas un error, que lo hagan los demás y no lo digan, no quiere decir que tú no has tenido el error. Pido disculpas personalmente a toda la gente porque lo he pensado y he sido consciente de muchas cosas.