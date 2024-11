Baño de Alejandro Entrambasaguas a Carmelo Encinas por intentar salvar del fango a Teresa Ribera

Rifirrafe en ‘Horizonte‘ (Cuatro) a cuenta de la desastrosa gestión de la DANA.

El periodista Carmelo Encinas, siempre dispuesto a recibir el bocata de Moncloa, quiso defender a capa y espada la gestión de Teresa Ribera.

Para el comunicador progre había que eximir de toda responsabilidad a la ministra de Transición Ecológica.

Sin embargo, al otro lado de la mesa, Alejandro Entrambasaguas (‘El Debate‘) no comulgó con ese apoyo de Encinas a la titular ministerial y además argumentó que él tenía datos contrastados que reconocían que hubo negligencias más que evidentes durante la pantanada.

Carmelo Encinas: «A ver, quien tiene la competencia es la comunidad autónoma. Así está en la ley».

Alejandro Entrambasaguas: «Pero Teresa Ribera es la ministra encargada de los ríos o no?»

Carmelo Encinas: «Sí, claro. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo».

Alejandro Entrambasaguas: «¿Y de quién depende la Confederación Hidrográfica del Tajo? De la ministra Ribera».

Carmelo Encinas: «Si me permites, hizo su labor».

Alejandro Entrambasaguas: «Pero hizo su labor avisando tarde».

Carmelo Encinas: «No, no, no. ¿Cómo que avisando tarde?»

Alejandro Entrambasaguas: «Alegando que uno de los sistemas de alarmas había estado estropeado».

Carmelo Encinas: «No, no. Te estás equivocando porque no te conoces la historia. Déjame que te lo diga».

Alejandro Entrambasaguas: «¿Cómo no me la voy a conocer si llevo una semana al mismo tiempo que tú leyendo sobre ello, investigando sobre ello?»

Carmelo Encinas: «No es leyendo. Te voy a decir cómo funcionan las confederaciones. Las confederaciones hidrográficas todas tienen un sistema que es el SAIF, el sistema automático de información hidrológica, que te está informando en tiempo real».

Alejandro Entrambasaguas: «¿Y sabes lo que han pasado con esos resultados?»

Carmelo Encinas: «Si me permites explicarlo, lo explico. Ese sistema te da la información en tiempo real. Y está informando permanentemente. Y te van dando. Es que puedes acceder tú. Yo tengo el gráfico aquí».

Alejandro Entrambasaguas: «No, ya no puede acceder. Y perdona que te interrumpa un segundo».

Carmelo Encinas: «Te estás equivocando también. Te vuelves a equivocar».

Alejandro Entrambasaguas: «No, no se puede acceder porque la Conferencia Hidrográfica del Jucar ha eliminado los datos».

Carmelo Encinas: «No, no, que es mentira. Esos datos, esos datos que son cincomintales, o sea, se dan cada cinco minutos, se borran cada 24 horas automáticamente. Se borran automáticamente porque el almacenaje no lo permite. Luego queda eso sí en el histórico. Entonces, lo que ocurrió es que esos datos se dieron, yo los tengo aquí, los tengo aquí porque me dio tiempo a fotografiarlos, y después se borran. ¿Y qué ocurre? Que la riada se lleva a las balizas. Tienen que sustituir el sistema. Al sustituir el sistema, el sistema queda a cero. Esto es lo que llama ingenuamente borrado. Cuando no hay borrado que valga, no se borra».

Alejandro Entrambasaguas: «¿Pero tú eres ingeniero de caminos? Es que a mí me lo ha explicado un ingeniero. Yo lo he investigado».

Carmelo Encinas: «Esos sensores ha habido que sustituirlos y quedan a cero. Ahora mismo el caudal del barranco del Poyo está a cero porque no hay agua. Sinceramente. Entonces no hay dato ninguno. Esos son bulos. Vale. Esos son bulos».

Alejandro Entrambasaguas: «Que no, Carmelo, que no».