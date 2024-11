Beatriz Talegón se corona con un elogio brutal a los Reyes y un soberano palo a Sánchez: «Es un cobarde y debe dimitir ya»

Sencillamente colosal.

Y más aún cuando su línea de pensamiento habitual no está pareja con la Casa Real y sí con políticas de corte más bien izquierdistas.

Pero en la noche del 3 de noviembre de 2024, la política y periodista Beatriz Talegón se marcó una soberbia intervención en ‘Horizonte‘ (Cuatro) a la hora de hablar sobre lo sucedido en Paiporta (Valencia) con Pedro Sánchez y los Reyes de España:

Pero como ciudadana española, hoy quiero darle las gracias especialmente al rey y especialmente a la reina Letizia. Y esto yo jamás creí que lo diría ni mirando a la cámara, porque ha sido el único rasgo de humanidad que yo he visto en representantes públicos. La he visto llorar, la he visto aguantar, la he visto poner su integridad en peligro, porque hay una imagen brutal, su guardaespaldas sangrando y ella no se ha dado la vuelta como algún otro cobarde que se ha ido.