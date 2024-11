El doctor Cabrera revela a Rojo la razón de la cacería de brujas contra Iker Jiménez

José Cabrera y Forneiro (Madrid, 1956) es un psiquiatra forense español. Más conocido como el ‘Doctor Cabrera’, aparte de ejercer su profesión, es sin duda, el médico mediático más conocido de la televisión española.

Es un participante habitual en diferentes programas como Horizonte (Cuatro), así como en otros medios como la radio y la prensa. De hecho, el médico que más ha participado en la historia de la televisión nacional. Además, es un autor de varias decenas de libros.

Ahora, es el nuevo protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En una afable conversación con el director de Periodista Digital, ha tratado diversos temas sociales y políticos. Siempre fiel a su estilo, ha dejado frases muy interesantes:

“Lo que está ocurriendo con Iker es lo que está ocurriendo con España: duele la libertad de expresión, y duele mucho” (1:50)

“Iker nació desde abajo, muy abajo, y nació en La Ser donde estuvo varios años defendiendo ‘Tercer Milenio’, un programa bandera”

“Las líneas oficiales tienen pánico de Iker Jiménez porque da caña y dice lo que le sale del corazón”

“Iker tuvo mala suerte con un colaborador”

“Cuando La Ser y otros medios de izquierda estaban en su casa, Iker Jiménez y su equipo estaban en la zona cero” (4:00)

“A Iker y todos los que salen con él se les ha estigmatizado”

“Muchos de los que le critican lo hacen porque no les llama para el programa” (7:00)

“Hay cadenas que han dejado de llamarme, pero me importa un pito, no vivo de la televisión”

“En directo no hay manipulación”

“A Iker le duele la mala fe, la envidia, el rencor”

“Iker lucha contra la desinformación y vacíos informativos”

“La tele es la excusa de la publicidad”

“Mediaset va a defender el programa porque funciona”

“La naturaleza tiene la última palabra”

“La DANA ha cogido a todos los gerentes y gestores en pelotas” (10:30)

“El Gobierno ha desinformado, no sabemos la verdad”

“La naturaleza puede preverse pero con límites”

“El pueblo tiene una versión, el Gobierno otra”

“En esta tragedia hay cosas previsibles como los efectos de la naturaleza”

“No se le ha dado auxilio a la gente. Al día siguiente había reporteros repartiendo agua y no había ni una camión ni del Ejército ni de la Cruz Roja ” (16:30)

“Nadie va a pagar el precio político de esta tragedia”

“Una noticia tapa a otra. La noticia de hoy envuelve el pescado de mañana”

“Lo de Begoña, Koldo, su hermano, va a volver, el olor es insoportable”

“El ciclo de Sánchez se ha acabado, no hay más posibilidades pero el poder es brutal” (20:40)

“Los grandes motivos para las revoluciones no existen, ya no está Franco, ni el comunismo, ni nada similar”

“La sociedad ha cambiado, ahora la gente joven no tiene un valor por el cuál luchar”

“La gente joven me encanta porque no hay que hacer nada para que se lancen al barro”

“El tío que le pegó el palo no era un ultra”

“El Gobierno sí que difunde bulos y la sociedad no se entera muy bien de lo que está pasando”

“Enviaron un helicóptero antiterrorista para apresar al del palo a Sánchez en lugar de usarlo para buscar desaparecidos”

“La sociedad española es pacífica pero muy visceral”

“La medicina forense es muy bonita y necesaria para la Justicia”

“El 90% de la eficacia de la policía y de los juzgados es la observación: mirar lo es todo”

“El ADN no es tan importante, lo es para cosas concretas. En la mayoría de los juicios no se emplea”