Iker Jiménez detalla a Carlos Herrera por qué fracasó el boicot contra su programa: «Fue una operación desastrosa»

Colosal.

Iker Jiménez contó todo con pelos y señales en relación a lo sucedido con la campaña de acoso y boicot contra sus programas.

En el programa ‘Herrera en COPE‘, el comunicador no hurtó detalle alguno y explicó por qué se hizo el famoso vídeo sobre el parking de Bonaire:

Lo tenéis en las redes sociales, se llama ‘Bonaire Cronología’, y es sencillamente quién, cómo y de qué forma se informó de ese parking, quién habló en antena de los muertos, cómo se hizo. Claro, es tan brutal que se ve no solo todos los que lo hicieron, sino cómo esos mismos de pronto llega un día y como el chivato del cole, ha sido Iker, ha sido Iker. Es que es tan alucinante lo que ha ocurrido que quien quiera lo puede ver. Ese vídeo, Carlos, va camino en redes sociales en general de los ocho millones de visualizaciones y es que es muy claro, no hablo yo ni es mi opinión. Ocurrió así, entonces lo que no entiendo es la torpeza. Hay medios que se creen que no hay hemeroteca. Lo que estaban diciendo hace tres días desde la puerta del parking, hablando de cómo la UME había visualizado ya los cadáveres, y resulta que aquí el malo de España, el peligro público, es Iker.

Parking Bonaire – Cronología – pic.twitter.com/dHsHUk11In — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 12, 2024

Jiménez estuvo convencido de que todo esto, lo de la persecución, viene desde muy atrás:

Evidentemente es una excusa porque Iker, pues bueno, ya en el COVID dio mucho problema porque no se creyó lo de dos o tres casos, no se creyó el señor Simón, no se creyó que esto era menos que una gripe, y no se creyó todos los popes que nos decían y se reían de las mascarillas. No, no se los creyó. El de los fantasmas, no se los creyó. E informó como pudo. Igual molestó, no lo sé, pero ahora también esto molestó. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, no?

Destacó también el respaldo hallado en Mediaset:

Yo estoy orgulloso. Hablo con Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, cuando además él no tiene ningún dato, es decir, él no tiene ese vídeo, él no sabe bien todavía lo que ha ocurrido, a él le viene una tromba tremenda, y tengo que decirlo porque vosotros lo sabéis, muchas veces los directivos de las grandes empresas, por lógica, ¿no? tienen sus miedos, como tenemos cualquier ser humano, las empresas tienen sus miedos, es una pena. Yo creo que esto que me ha pasado al final es un llamamiento a basta ya, ¿no? Basta ya del miedo, porque en este mundo donde cualquiera pueda hablar, no puedes caer bien a todo el mundo. Las empresas, los directivos, las cadenas y todos tenemos que aprender que da igual ir en contra a veces de cosas si es tu propósito, ¿no?

Entrevista completa de Iker Jimenez @navedelmisterio con Carlos Herrera. Brutal. Merece la pena verla. pic.twitter.com/i7xkwGvnhY — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 18, 2024

Entonces Salem, tengo que decirlo, me dijo, estoy contigo, estoy contigo a muerte. Y eso también es importante, porque no tenían todos los datos. ¿Qué ocurre? Hay un vídeo que os digo, se llama ‘Bonaire Cronología’, está a disposición de cualquiera, en Twitter o en las redes sociales mías de Nave del Misterio o de Iker Jiménez, lo pueden buscar. Hay un momento que es lo increíble. Esta misma gente que ha informado mal, algunos de ellos, por cierto, se comieron lo del helicóptero, yo estaba hablando de un parking donde no tenía acceso, estaba negado, tenía que fiarme, no de una ni de dos, sino de cuatro fuentes, que con algunas de ellas, bueno, ha sido imposible volver a contactar, es todo muy extraño, habría preguntarse por qué, incluso a los compañeros, que yo no guardo ningún rencor a laSexta, ‘El Plural‘ o ‘eldiario‘ o cualquier otro, por qué no tienen información que no era auténtica, que se pretendía.

Criticó la campaña contra él por parte de algunos compañeros de medios de comunicación y cómo la misma acabó saliéndoles regulera: