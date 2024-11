Aldama deja en pelotas a Sánchez, el nº1, y revela que dio un pastón en mano a Ábalos y Cerdán

Víctor de Aldama ha empezado a tirar de la manta y a confesar detalles que rodean la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo.

Ha desvelado que la ya famosa foto en la que aparece con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no fue algo “fortuito” ya que aseguró que el líder del PSOE “quería conocerlo” y, por si fuera poco, le “dio las gracias por lo que estaba haciendo”.

“A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme”, afirmó ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Detalla que fueron el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García Izaguirre, quienes le invitaron al acto electoral del PSOE madrileño.

Afirmó que “el presidente me dijo ‘gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado’”, a lo que respondió que no tenía porqué agradecerle, se marchó; y Sánchez se quedó hablando con Koldo.

Además, indicó que el ex asesor del entonces ministro de Transporte le había confesado que él era muy cercano y tenía relación directa con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán, el número dos de la organización socialista. Tanto, que pensó que le colocarían en el Departamento de Presidencia del Gobierno pero que por “decisión de Sánchez” se fue con Ábalos a la cartera de éste.

