Jorge Campos sentencia a Sánchez ante Rojo: “Su destino pasa irremediablemente por el banquillo”

Jorge Campos Asensi (Palma de Mallorca, 1975) es abogado y diputado por Vox en el Congreso de los Diputados.

Fue director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares (2011-2012) y fundó Actúa Baleares (AB), que formó una coalición con Vox en junio de 2018, integrándose finalmente en el partido en febrero de 2020.

Ha sostenido un encuentro con Alfonso Rojo para participar en Tiempo de Hablar, su programa de entrevistas. En su conversación con el director de este digital ha dejado frases muy interesantes:

“El país está mal, muy mal”

“Estamos un momento en el que hay menos libertad que nunca”

“Hoy en día entraña un riesgo decir una obviedad como que el nazismo, comunismo e islam es incompatible con la libertad”

“Abrimos las puertas a aquellos que quieren acabar con nuestras libertades”

“Si no paramos el descontrol absoluto de la inmigración, va a pasar lo mismo que en el resto de Europa”

“En España están comenzando a existir zonas en las que no entran los policías y la gente tiene miedo de pasear por ahí”

“Aunque Europa está mal hay esperanza”

“La ola de cambio contra la cultura woke es imparable y el triunfo de Trump es un reflejo. Hay que aplicar políticas valientes”

“La izquierda se llena la boca con el ecologismo pero no ecologistas sino ecolojetas que viven de la subvención pública y que no han pisado el campo en su vida”

“Teresa Ribera es una de las máximas responsables del desastre de Valencia y Sánchez es el máximo responsable, junto con Mazón”

“El PP está más interesado en alcanzar acuerdos con el PSOE que con Vox”

“Va a costar hacer caer a Pedro Sánchez, no va a ser fácil. Es uno de los presidentes más corruptos de nuestra historia y va de la manos de los enemigos de España”

“Sánchez ha seguido el ejemplo del comunismo venezolano y colonizado las instituciones para eternizarse en el poder”

“Llevo poco tiempo en política, vengo de la sociedad civil”

“Vox en Baleares ha surgido de la sociedad civil”

“Soy especialista en meter el dedo en el ojo a esos políticos que nos han impuesto el catalán en Baleares”

“Los avances que hemos conseguido en Baleares han sido poco, es difícil sin el apoyo de Prohens y del PP”

“La gente está ansiosa de no sufrir la dictadura catalanista en Baleares”

“Lo único que justifica los Estados autonómicos son los chiringuitos”

“Sánchez reparte millones a organismos extranjeros mientras deja sin atender a los afectados en Valencia o en La Palma”

“Lo de Valencia es producto de la incompetencia absoluta de Mazón y la responsabilidad criminal de Pedro Sánchez”

“Según la Ley de Seguridad Nacional Pedro Sánchez tenía que haber tomado el control de Valencia: no lo hizo para sacar rédito político”

“La gente se ha dado cuenta que Sánchez es responsable de la tragedia de la DANA, por eso tuvo que huir de Paiporta”

“Sánchez es el narcisismo y egocentrismo elevado al cubo”

“Estamos a un segundo de ver a Sánchez diciendo que tiene un jilguero diciéndole que lo está haciendo muy bien”

“Sánchez hará todo lo posible para acabar la Legislatura, le da igual si desmantela la Nación o lo mal que lo pasen los españoles”

“Aunque imputen al propio Sánchez, no dimitiría”

“Sánchez tiene preparada sorpresas más desagradables”

“El destino de Sánchez pasa irremediablemente por el banquillo de los acusados”