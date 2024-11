La advertencia de Abascal a Rojo sobre Sánchez: “Si sale de Moncloa, va al banquillo”

El líder de Vox, Santiago Abascal, visita el plató de PERIODISTA DIGITAL, para analizar la actualidad política nacional e internacional, junto a Alfonso Rojo.

El diputado ha criticado duramente la falta de acción del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la catástrofe ocasionada por la DANA en Valencia. También ha tenido tiempo para reflexionar sobre el cambio político que se está viviendo en el mundo, ejemplificado con la reciente victoria de Donald Trump en los Estados Unidos.

En su conversación con el director de este medio, ha dejado muchas frases interesantes:

“Los únicos que hacen oposición de verdad son los 33 diputados de Vox”

“Si el PP vota en contra del nombramiento de Teresa Ribera, le daremos la bienvenida a la oposición”

“Lo que mata son las políticas de Sánchez: las represas no construidas, la ideología que lo caracteriza”

“Lo peor de Sánchez está por llegar, no sorprende nada ya”

“La actuación de Sánchez con la DANA es criminal: no envió al Ejército y ha negado la ayuda internacional”

“Revuelta no es Vox. Hay chavales que están en el partido pero son independientes”

“La juventud ha reaccionado y ha dado una lección al Estado de las autonomías que preside Sánchez”

“Estoy esperanzado con Trump y el impacto positivo que puede traer para la libertad para que cada quien pueda defender sus ideas”

“La victoria de Trump, junto a las de Meloni, Orbán y otros, reflejan el crecimiento de las fuerzas patrióticas en todas partes”

“La última vez que hablé con Sánchez fue en la pandemia, unas llamadas que usó como arma política. A partir de ahí, tomé la decisión de no volver a hablar con él en privado”

“A Pedro Sánchez solo se lo lleva por delante los españoles votando. Por eso no va a convocar a elecciones”

“Sánchez es la ‘x’, el ‘1’, de toda esta trama”

“Todos los certificados de defunción sobre Vox han sido bulos. Nuestra fortaleza no son nuestras siglas, defendemos cosas que ha pensado mucha gente, hace mucho tiempo”

“Defendemos la verdad sobre la corrupción, el campo, la inmigración ilegal y tantos otros temas”

“Nosotros no queremos tener una representación de clase, queremos que todos entiendan nuestro discurso: el empresario y el trabajador”

“Sánchez necesita todo el poder de manera absoluta para defenderse de la Justicia”

“Si Sánchez abandona el poder, tendrá que asumir responsabilidades e irá al banquillo”