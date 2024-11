¡Arde Moncloa! VOX acorrala a Pedro Sánchez por homicidio imprudente y por omisión de socorro

VOX dice basta.

La formación de Santiago Abascal se niega a cualquier tipo de política de pasteleo con el Gobierno Sánchez respecto a la gestión de la DANA y va a por todas.

Por lo pronto, la tercera formación de España va a querellarse contra el presidente socialcomunista por homicidio imprudente y la omisión de socorro.

Así lo anunció este 6 de noviembre de 2024 en una comparecencia en la sede de la formación:

Quiero en nombre de VOX reiterar nuestro pésame a las familias de los fallecidos en la tragedia de Valencia, nuestro abrazo a los familiares que aún no han encontrado a los desaparecidos y nuestra promesa de hacer todo lo posible para que recuperen el futuro aquellos que lo han perdido todo. Quiero también agradecer a los voluntarios, a esa cantidad tremenda, sobre todo de gente joven, de toda España y de todas las ideas, que han estado ayudándose en mirar a quién y que sí dieron una respuesta inmediata y estaban sobre el terreno al día siguiente, ayudando donde aún no había llegado la Administración. Ellos son lo mejor de España, con sus toneladas de ayuda, con sus toneladas de solidaridad y con sus toneladas de ejemplo para todos los demás.

Pero además de ayudar, nosotros tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas no sólo no han ayudado, no sólo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios. Todavía hoy hay pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero y donde sólo ha llegado la ayuda de los voluntarios de toda España. Hasta ayer ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo, las cifras de muertos y de desaparecidos. Todo ha sido un nauseabundo cálculo político para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las Administraciones y de los políticos.