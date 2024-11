Toni Cantó desencaja a Gonzalo Miró al soltarle un puñado de verdades sobre Paiporta: “La gente está hasta las narices”

Lluvia de hostias.

El exdiputado Toni Cantó ha dejado con cara de amargura al tertuliano Gonzalo Miró a cuenta del estallido contra la comitiva en la que se encontraba el rey Felipe VI, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente valenciano, Carlos Mazón.

El tertuliano impulsaba el relato de que el episodio en el que arrojaron barro y otros objetos contundentes a los representantes públicos ante el estado de abandono e inoperancia para enfrentar la tragedia desatada por la DANA.

En este sentido, Miró reducía todo a que elementos de ‘extrema derecha’ fueron los responsables de ir a reventar la visita de las autoridades.

“Ya he oido cómo no, Gonzalo, como decías que en Paiporta había gente que no era del pueblo. Sí, había mucha gente que no era de Paiporta, ¿sabes quiénes? Los voluntarios que estaban ahí arrimando el hombro. Ese día por casualidad yo estaba ahí. Yo te aseguro que si se hubiesen aparecido los dirigentes cinco manzanas más lejos de dónde estaban ese día, hubiera pasado exactamente lo mismo, Gonzalo, porque la gente está hasta las narices de lo que ha pasado aquí. Y cualquier dirigente que hubiese pasado por aquí se las hubiese llevado. Y en su sueldo está llevárselas”.