Series de TV: si lo tuyo son las emociones fuertes, no puedes perderte ‘The Day of the Jackal (Chacal)’

"The Day of the Jackal (Chacal)".

El frío promociona el quedarse en casa y el atrincheramiento en el sofá, darle duro al mando del televisor.

O de la tablet.

Y ahí, aunque sobre gustos no hay nada escrito, algún documental, mucho deporte y series a mansalva.

Cierra el año 2024 con una oferta de series tan variada como apetecible.

Las plataformas de streaming han decidido apostar fuerte por el talento nacional, regalándonos un festín audiovisual que promete mantenernos bien entretenidos durante las largas noches invernales y las sobremesas navideñas.

Entre los platos fuertes de este mes destaca «Invisible«, que aterriza en Disney+ el 13 de diciembre.

Esta serie, basada en el best-seller homónimo de Eloy Moreno, aborda la espinosa cuestión del bullying desde una perspectiva fresca y conmovedora.

Aura Garrido y Miki Esparbé encabezan un reparto que promete hacernos reír y llorar a partes iguales.

La trama gira en torno a Capi, un chaval de 12 años que sufre un misterioso accidente y desarrolla un severo estrés postraumático.

Con un enfoque que combina el drama juvenil con toques de thriller psicológico, «Invisible» se perfila como la serie perfecta para ver en familia y abrir conversaciones importantes sobre el acoso escolar.

Pero si lo tuyo son las emociones fuertes, no puedes perderte «The Day of the Jackal (Chacal)«, que SkyShowtime estrenó el 6 de diciembre.

Esta coproducción internacional, que ya tiene asegurada una segunda temporada, nos sumerge en una trepidante persecución por Europa.

La historia sigue a un asesino a sueldo conocido como El Chacal, que se ve envuelto en un peligroso juego del gato y el ratón con una agente de inteligencia británica.

Con un reparto internacional de lujo y localizaciones que van desde los callejones de Londres hasta las playas de la Costa del Sol, esta serie promete ser el thriller del año. Y ojo, que si te engancha, ya puedes ir haciendo hueco en tu agenda para la segunda temporada.

Para los amantes de la comedia con un toque de drama, SkyShowtime nos trae «Mamen Mayo«, protagonizada por la inigualable Silvia Abril.

Esta serie, que se estrenó el 18 de noviembre pero sigue dando que hablar, nos presenta a una mediadora de herencias que se enfrenta a los conflictos más disparatados de familias en plena guerra sucesoria.

Con su mezcla de humor ácido y situaciones cotidianas llevadas al extremo, «Mamen Mayo» es el antídoto perfecto para las tensiones familiares que suelen aflorar en estas fechas. Quién sabe, igual hasta aprendes algún truco para sobrevivir a la cena de Nochebuena.

Y hablando de fechas señaladas, no podemos olvidarnos de «Los años nuevos«, la ambiciosa propuesta de Rodrigo Sorogoyen para Movistar Plus+.

Esta serie, que se estrenó el 28 de noviembre y cuya segunda parte llega el 12 de diciembre, nos ofrece un viaje a través de una década en la vida de una pareja, todo ello narrado en torno a la noche de fin de año.

Con un formato innovador y una narrativa que promete mantenernos en vilo, «Los años nuevos» es la apuesta perfecta para los que buscan algo diferente en el saturado panorama televisivo.

Pero ojo, que la oferta no se acaba aquí. Para los nostálgicos de los 80 y los amantes del «true crime«, Prime Video nos sorprende con «The Sticky«, una comedia dramática que se estrenó el 6 de diciembre.

Basada en el robo real de jarabe de arce más grande de la historia de Canadá, esta serie promete ser tan dulce como adictiva. Y si lo tuyo es más el drama familiar con toques de comedia, no te pierdas «Fly Me to the Moon«, que aterrizó en Apple TV+ también el 6 de diciembre.

Y para los que ya están pensando en el año que viene, Netflix nos tiene preparada una sorpresa de altura: la segunda temporada de «El juego del calamar» llegará el 26 de diciembre.

Aunque técnicamente no es una producción española, su impacto en nuestro país ha sido tan grande que bien merece una mención.

Prepárate para más juegos mortales, más giros inesperados y, seguramente, más debates sobre si te atreverías a participar por ese suculento premio.

En resumen, este diciembre las plataformas de streaming nos ofrecen un menú tan variado que será difícil no encontrar algo que nos guste.

Desde thrillers internacionales hasta comedias familiares, pasando por dramas juveniles y propuestas innovadoras, la oferta es tan amplia que el mayor desafío será encontrar tiempo para verlo todo.