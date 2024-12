¡Sánchez desprecia a las víctimas de Valencia pero babea con las del franquismo!

No tuvo la poca vergüenza de plantarse en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Pero ya conocen ustedes al personaje, los escrúpulos no son lo suyo. No los tiene.

Pedro Sánchez deja de nuevo colgadísimos a las víctimas de las terribles riadas de hace mes y medio en Valencia y no pisa la catedral, porque a él lo que le pone de verdad son otro tipo de víctimas, las del franquismo.

El presidente socialista presidirá este 10 de diciembre de 2024 el acto para conmemorar a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Solo un día después de pasar de ir a Valencia. Es absolutamente tétrico el asunto.

Esto y mucho más en ‘La Retaguardia’, con Mario Garcés y Ángeles Ribes.