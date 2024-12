La Agencia EFE, que pierde 32 millones al año, reparte un millón de euros en bonus entre sus directivos sanchistas

Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación con Sánchez y ahora presidente de EFE.

La Agencia EFE, el buque insignia de la información pública española, atraviesa aguas turbulentas.

Mientras sus cuentas se tiñen de rojo, sus directivos parecen navegar en un mar de bonificaciones que ha levantado ampollas en el sector periodístico y más allá.

El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, junto con otros 43 altos cargos, han decidido repartirse un bonus de 503.000 euros correspondiente al ejercicio 2023.

Esta decisión llega en un momento en que la agencia arrastra pérdidas millonarias y una deuda que amenaza su viabilidad.

Las cifras son alarmantes. En 2023, EFE cerró con unas pérdidas de 18 millones de euros.

Para 2024, el panorama no parece mejorar, con una previsión de 12 millones de euros en números rojos.

La deuda acumulada asciende a 33 millones de euros, una losa que pesa sobre el futuro de la institución.

El bonus de la discordia

El reparto de bonificaciones no es nuevo en EFE.

En 2022, la cantidad ascendió a 492.000 euros, lo que supone un incremento de 15.000 euros para este año.

Este aumento contrasta fuertemente con la situación financiera de la empresa y ha generado un «gran malestar» entre la plantilla.

La justificación de estos bonus se basa en un sistema de objetivos y evaluación del desempeño.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué objetivos se han cumplido cuando la empresa acumula pérdidas millonarias año tras año?

Sueldos desorbitados en tiempos de crisis

La polémica no se limita a los bonus.

Según un informe interno de Comisiones Obreras, más de 32 personas dentro de EFE cobran más que el presidente del Gobierno.

Esto, en una empresa que el propio Oliver describe como «al borde de la quiebra», plantea serias dudas sobre la gestión y la ética de sus dirigentes.

EFE no es un caso aislado en el panorama de las empresas públicas españolas.

Telefónica, por ejemplo, reportó pérdidas de 892 millones de euros en 2023.

Sin embargo, la diferencia radica en que EFE depende directamente de inyecciones de capital público para mantenerse a flote.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha tenido que inyectar 40 millones de euros en apenas dos años para mantener la agencia operativa.

Esta dependencia del erario público hace aún más cuestionable la política de bonificaciones.

El dilema de la información pública

La crisis de EFE plantea un debate más amplio sobre el papel de las agencias de noticias públicas en la era digital.

¿Cómo pueden estas instituciones adaptarse a un mercado cambiante sin comprometer su misión de servicio público?

La agencia se enfrenta a desafíos tecnológicos y de modelo de negocio que requieren una gestión innovadora y eficiente. Sin embargo, la actual política de remuneraciones parece ir en la dirección opuesta, premiando a la cúpula directiva mientras se piden «grandes esfuerzos a los periodistas».

El futuro incierto de EFE

El horizonte para EFE no parece despejarse. Con una previsión de pérdidas de 12 millones para 2024 y una deuda que supera los 50 millones, la agencia necesita una restructuración profunda que va más allá de simples inyecciones de capital.

La situación actual plantea varias preguntas incómodas:

¿Es sostenible mantener una estructura directiva tan costosa en una empresa con pérdidas recurrentes?

¿Cómo se justifica el reparto de bonus millonarios cuando la empresa depende de rescates públicos?

¿Qué medidas se están tomando para adaptar EFE a las nuevas realidades del mercado informativo?

La responsabilidad de informar

En un panorama mediático cada vez más complejo, agencias como EFE juegan un papel crucial en la difusión de información veraz y contrastada.

Sin embargo, su credibilidad se ve comprometida cuando su gestión financiera levanta tantas dudas.

Como señala un veterano periodista de agencia: «No tienes una noticia si no tienes cómo transmitirla»3. En el caso de EFE, podríamos añadir: no tienes una agencia si no tienes cómo sostenerla.

Un cambio de rumbo necesario. Esto implica:

Una reestructuración de la cúpula directiva y sus remuneraciones. Un plan de viabilidad que no dependa exclusivamente de inyecciones públicas. Una apuesta decidida por la innovación tecnológica y de contenidos. Una mayor transparencia en la gestión y en la toma de decisiones.

OLIVER: PERIODISTA DEL REGIMEN

Nacimiento : 7 de noviembre de 1963 en Madrid

Formación : Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid

Estado civil : Casado con Charo González , también periodista

Hijos: Tres

Trayectoria Profesional

Radio

Inició su carrera en la Cadena SER en 1983 como becario

Trabajó en Radio Bilbao (1984-1988)

Subdirector de Hora 25 (1997-2000)

Sustituto ocasional de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy

Televisión

En 2005 se incorpora a Cuatro

Director del informativo de fin de semana

Presentador del telediario del mediodía (2014)

Conductor del programa Toma partido

