José Amedo avisa a Rojo: «Aldama tiene pruebas que le ha facilitado Delcy Rodríguez y las sacará»

José Amedo (Lugo, 1946) tiene una historia tremenda tras de sí. Fue un policía español que participó activamente y en funciones de coordinación en los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) en la guerrilla contra la banda terrorista ETA, y fue condenado por ello.

Cumplió más de una década en prisión y si alguien conoce las entrañas de los GAL es precisamente él. Incluso, derivado de unas declaraciones suyas en sede judicial acusando a altos cargos del ministerio del Interior, hizo caer al Gobierno de Felipe González.

Muchos años después esta historia empieza a quedarse algo lejos en la memoria de España, pero revive en este tiempo dada la complejidad de los casos de corrupción que acorralan, de nuevo, a un Ejecutivo socialista. Por eso Amedo sabe bien de lo que habla si habla de Víctor de Aldama, de Koldo o de las cloacas de Interior y del Estado.

Se sienta con Alfonso Rojo para una charla distendida en el marco del programa ‘Tiempo de hablar’ en Periodista Digital:

«La X de los GAL solo pudo ser uno: Felipe González. Y estuvo a punto de asumirlo».

«Después de unos cuantos atentados en el sur de Francia, afectó al turismo, y Chirac cuando llegó al poder llamó a Felipe González asegurándole colaboración».

«Yo soy creyente, y como tal, solo me arrepiento ante Dios, no me voy a arrepentir ante los terroristas de ETA, que intentaron matarme siete veces».

«Nos prometieron el indulto pero no cumplieron nada».

«Me enseñaron documentos que incriminaban a Aznar en el golpe de Estado contra Hugo Chávez».

«Aldama tiene pruebas que le ha facilitado Delcy Rodríguez y las sacará».

«Para Aldama el fundamental es Ábalos, parece que están jugando y hay un pacto entre ellos».

«En esta historia alguno va a ir a la cárcel pero no sé quién tiene más papeletas».

«Pedro Sánchez es el peor presidente que ha tenido nuestra democracia».

«La ideología para ellos, yo soy de los políticos que mejor gestionen».

«Si Pedro Sánchez llega al final de esta legislatura, ya será demasiado…»