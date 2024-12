Guillermo Rocafort: “El jefe de la trama de los hidrocarburos es Pedro Sánchez: está escrito en las estrellas”

Guillermo Rocafort es abogado e historiador y cuenta con más de 20 libros vendidos. Es Licenciado en Derecho, Licenciado en Empresariales, Diplomado en Estudios Jurídicos Avanzados, Doctor en Economía y Acreditado por el Estado Español como investigador en Humanidades. Además, es un polémico tertuliano que siempre está dispuesto a ofrecer sus puntos de vista.

Visita el plató de PERIODISTA DIGITAL para presentar su libro ‘Crónica del 2023. VI Año de la era sanchista’ y analizar junto a Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’, la actualidad que atraviesa el país. En su conversación ha dejado frases muy interesantes:

“Sánchez está acabado, aunque no lo sabe todavía”

“En cualquier momento se puede desmoronar por un asalto o por una traición”

“Si la oposición hubiese estado a la altura, Sánchez no hubiese durado tanto. En Alemania estaría acabado”

“El conjunto de la nación está muy afectado y en trance muy malo”

“Estamos en un momento histórico interesante, muchos pensaban que Trump iba a perder”

“El triunfo de Trump es la puntilla del globalismo woke”

“El doctorado de Sánchez debería ser revocado”

“Lo woke aniquila el pensamiento independiente, el análisis”

“Sánchez es un narcisista psicópata”

“Lo que más puede afectar a Sánchez es la trama de hidrocarburos. Mucha gente se ha forrado”

“Cuando la gente se entere, pondrá el grito en el cielo”

“Se otorgan licencias indebidas por el Gobierno. Las mayoristas venden a los minoristas que cobran el IVA pero no lo ingresan. Algunos, ni lo declaraban”

“Una empresa dejó un hueco de 60 mil millones”

“Confluyen tantos fraudes en lo de los hidrocarburos, que sorprende que se picotee tanto en otros escándalos”

“Lo de los hidrocarburos hay reformas inmobiliarios, patrocinios deportivos”

“Con Sánchez la corrupción ha llegado a un nivel de saturación que es inaceptable”

“Son muy cutres, muy torrentes. Han confluido personajes muy torpes”

“Muchas empresas están entrando en concursos y creo ahí es cuando salgan”

“Toda mi información es oficial y sacada de concursos de acreedores”

“El MO de la Agencia Tributaria es dejar que expolien durante un año, año y medio, y luego abrir la investigación”

“Creo que todos los ministerios más importantes están implicados en la pomada”

“Sánchez, Ábalos y Aldama están desviando la atención”

“Ni la fiscalía, ni la abogacía, ni los jueces, sino que todo el sistema entero ha fallado”

“Vivimos en una corruptocracia de los hidrocarburos desde el año 75”

“Al rededor del negocio del petróleo se ha generado mucha riqueza en España pero hay poca información”

“Están intentando poner un parche para que la maquinaria siga funcionando. No podemos seguir en esta situación”

“La Agencia Tributaria debe hacer autocrítica para que esto no vuelva a pasar”

“El jefe de la trama de los hidrocarburos es Pedro Sánchez. Está escrito en las estrellas”