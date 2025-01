Sale a la luz el bestial zasca del juez a Errejón: «¿Por qué hay que creer a las mujeres pero no a Elisa Mouliaá?»

Ya saben ustedes porque esto viene de hace algunos meses que el caso de Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá es un circo de tres pistas.

Eso sí, al político se lo llevó por delante, y la actriz a la que no se le conoce trabajo… Digamos, que ya es bastante conocida. En cualquier caso se pilla antes a un podemita que a un cojo, de modo que Errejón ahora se ve defendiendo en sede judicial contra todo lo que promocionó como político: esto es, que no existen denuncias falsas y que hermana yo sí te creo. Pero si es su demandante, entonces ya no se la cree. La hipocresía de la izquierda, ya saben.

La conversación que ha visto la luz, con las preguntas del juez Adolfo Carretero con el demandado e investigado no tienen desperdicio:

Juez: Pero entonces por qué el testimonio de la señora Mouliaá no es válido. Si un testimonio es válido… ¿Por qué un testimonio válido, ya no es válido entonces? Íñigo Errejón: Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político que defendía eso. Juez: Ah… que es usted portavoz de un espacio en el que dice eso, que siempre ha valido todo… Íñigo Errejón: Un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido. Juez: ¿Eso es lo que decía su espacio político, no? Íñigo Errejón: Por eso tengo que dimitir. Y aquí tenéis, en 25 segundos, cómo se desmontan años de hipocresía progre. El juez le pregunta a Errejón que por qué no habría que creer a Elisa Mouliaá, si según los partidos donde ha militado Errejón, cualquier testimonio de una mujer tiene que aceptarse como verdadero… pic.twitter.com/21UAnhkKMk — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 20, 2025 Juez: Y por eso dimitió… Íñigo Errejón: Por eso, porque hay una incoherencia, yo no me puedo defender. Juez: ¿Y por qué lo decía antes entonces? Íñigo Errejón: Era coherente con el espacio en el que estaba. Juez: Y hay un momento en el que cuando le pasó algo es cuando usted cambia, cuando le pasa una situación… ¿Cuándo usted cambia? Íñigo Errejón: Esto pasa a veces en la vida.

La charla de la demandante también con el juez tampoco tiene desperdicio. Dejar hablar a la chica es, sin duda en este caso, la mejor defensa del demandado Errejón.

Todo esto tuvo lugar el pasado 16 de enero, y fíjense la que había liada a la llegada de los protagonistas a los juzgados de Plaza de Castilla: