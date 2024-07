¡Autozasca glorioso! Un viejo tuit chafa a Mónica García su felicitación a la Selección Española de Fútbol

¡Vaya autozasca!

Mónica García acaba de meterse un gol por toda la escuadra con el mensaje de felicitación a la Selección Española de Fútbol por haber llegado a la final de la Eurocopa de Alemania, partido que jugará el 14 de julio de 2024 en Berlín frente a Inglaterra.

El problema para la política de Más Madrid / Sumar fue que hace diez años, prácticamente al comienzo del Mundial de Brasil en 2014, escribió este mensaje en sus redes sociales en las que venía a despreciar al combinado nacional:

Doctor, qué me pasa? Me he dado cuenta de que me importa entre poco y muy poco lo que haga la selección en el mundial. Me lo hago ver?

