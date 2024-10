Un facineroso interrumpe en directo la entrevista de Albert Castillón a Daniel Portero: «¡Me está jodiendo!»

El documento es alucinante.

Y da fiel testimonio de los tiempos en los que vivimos.

Daniel Portero, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, era entrevistado en el programa ‘Castillón Confidencial‘, dirigido y presentado por Albert Castillón, después de que el PSOE sacase de la cárcel al etarra Harriet Iragi Gurrutxaga, asesino de su padre, Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en Granada en el año 2000.

En un momento de la entrevista telemática, Castillón no dio crédito a lo que sucedía.

Portero, que entraba desde un local público, era interrumpido por un facineroso al que le molestaron sobremanera sus palabras.

De hecho, el elemento en cuestión conminó a Portero a abandonar el lugar o ponerse en otra ubicación, algo que Daniel Portero rechazó de plano:

El individuo se puso borrico:

No, no, pues se va usted a hacer una entrevista a un sitio privado no a un sitio público.

El progre boicoteador a quien molesta que se recuerde a los asesinados por ETA

Portero no cedió ante el facineroso:

Y el cliente, erre que erre:

El diputado del PP no se dejó intimidar:

Pero vamos a ver, señor pues váyase a otra mesa. Yo soy libre de estar aquí y de poder expresar mi opinión ¿Por qué le molesta? A mi padre lo asesinaron Lo asesinaron y estoy explicando el por qué, ¿se entera usted? Estoy haciendo una entrevista. ¿Quiere ser respetuoso con las víctimas del terrorismo? Es que esto es inaudito. Yo puedo hablar de política, lo que yo quiera porque estoy en un espacio público, señor. ¡Déjeme expresar mis ideas, si no le importa! Esto es increíble Dios mío Albert, yo lo siento mucho pero, como puedes comprobar, no te dejan ni hablar ya.

Castillón no salió de su asombro:

Y Daniel Portero aseveró que nunca le había pasado algo similar:

Bueno, yo no lo sé, pero parece ser que no puede uno ni expresar sus opiniones. Vamos, ya no se puede opinar ni sobre el asesinato de tu padre. La verdad es que es la primera vez que me pasa y yo lo siento lo siento mucho porque, Albert, como has podido comprobar, ha sido muy desagradable.