Sánchez se gana un estacazo colosal por reducir a un «atropello» la matanza en un mercadillo de Magdeburgo

Su community manager debe ser un piernas.

O, directamente, sabe cómo utilizar y retorcer el lenguaje hasta extremos aviesos para contentar a Pedro Sánchez.

Un médico saudí arremetió en la tarde-noche del viernes 20 de diciembre de 2024 con su vehículo contra las personas que abarrotaban un mercadillo navideño en la ciudad germana de Magdeburgo, saldándose la acción terrorista con cinco fallcidos y más de 200 heridos, de los que al menos 40 permanecen en estado grave.

Pues bien, el presidente del Gobierno socialcomunista se marcó este mensaje en sus redes sociales:

Una vez más, el dirigente del PSOE se llevó una buena somanta de palos por volver a utilizar erróneamente un vocablo que reducía la gravedad de unos hechos que conmocionaron a Alemania y al resto del mundo.

1) ha sido un atentado NO un atropello 2) un terrorista Sirio y musulman que han recorrido mercadillos navideños por toda Alemania para celebrar la victoria de los islamistas en Siria, al grito de «Allah akbar».

