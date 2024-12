Juan Soto Ivars se rebela ante la dejadez de Pedro Sánchez con los afectados por la DANA: «¿Dónde co… está mi dinero?»

Estalló de lo lindo.

En menos de un minuto, el comunicador Juan Soto Ivars dejó bien a las claras que él no está por la labor de seguir financiando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la vía impositiva después de ver la dejadez que se está teniendo con los valencianos afectados por la DANA.

El periodista aseveró en una entrevista al poscast ‘Con P de Podcast‘ que él está pagando impuestos para que se solventen estas situaciones y que si no se hace nada, él no quiere seguir pagando:

Pero para lo de Valencia me niego a pensar que vivo en el tercer mundo. Yo tengo un espíritu socialdemócrata. Pago impuestos para que esto no pase. Si pago impuestos y pasa, ya no quiero pagar impuestos. Porque se están yendo a alguna parte. Se están yendo a alguna parte. Duplicidades, no sé.