Ábalos coló en sus viajes a una misteriosa mujer que no pertenecía al séquito oficial

Otro escándalo relacionado con José Luis Ábalos.

El socialista, durante su etapa como ministro, coló de rondón a una mujer en varios viajes oficiales y sin que la misma tuviera relación alguna con el séquito del departamento de Transportes.

La información, adelantada por ‘The Objective‘, da cuenta de algunos de esos desplazamientos en avión y en tren, amén, claro está de los alojamientos donde la misteriosa acompañante del político, llamada Jesica, se quedaba a pernoctar.

Por ejemplo, Ábalos metió a esa persona sin vinculación con el departamento en una expedición a Abu Dabi. Se la incluyó en la delegación oficial al XXVI Congreso Mundial de la Carretera, que se celebró en octubre de 2019 en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Fue su asesor Koldo García quien gestionó el billete de avión, con salida desde la terminal 1 del aeropuerto de Barajas el 5 de octubre de 2019. La vuelta se reservó para el día 8 de ese mismo mes.

La comitiva reservó habitaciones en el exclusivo hotel Emirates Palace, a 600 euros la noche, si bien la factura no aparece en los mails que se intercambiaron García y las secretarias del ministerio.

Lo más curioso del caso es que la presencia Jesica, que no tomó parte en ningún acto oficial, sembró cierta irritación por parte de los anfitriones, ya que no entendían que José Luis Ábalos acudiese a un evento de esas características con una mujer que no era su esposa.

No fue ese el únici viaje del que disfrutó la acompañante del entonces titular de Transportes.

En noviembre de 2018 también se giraron unos billetes de tren y un bono de hotel a nombre de Jesica R.G.

El viaje y el alojamiento lo abonó el entonces asesor personal y hombre de la entera confianza del ministro, Koldo García.

Fueron unos billetes de AVE del trayecto Barcelona-Madrid el sábado 24 de noviembre de 2018. También se enviaron los talones del pago efectuado, tanto de los billetes de tren como del hotel en que se alojó el ministro el día previo al viaje de vuelta, el 23 de noviembre de 2018: el Double Tree by Hilton Hotel Girona, cuyo precio por habitación ronda los 500 euros.

El motivo del viaje fue para visitar las obras del aeropuerto de El Prat en Barcelona y desplazarse con posterioridad a Gerona, donde pernoctó. También participó en una conferencia sobre ‘Economía disruptiva, globalización y metrópolis’ en S’Agaró. Al día siguiente inauguró un tramo de la autovía A-2 en el tramo Maçanet-Sils.