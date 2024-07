Coronel Baños: «Sánchez censurará a Periodista Digital y a otros 8 medios de comunicación no adictos al régimen»

Pedro Sánchez tiene claro cuál es su objetivo.

Con todos los escándalos que tiene a su alrededor, el presidente del Gobierno socialcomunista tiene que acallar a toda costa a los medios que sacan a diario las andanzas de su entorno más personal.

Entre lo de su mujer, Begoña Gómez, que tendrá que acudir el 19 de julio de 2024 a los juzgados de la Plaza de Castilla por sus relaciones profesionales y lo de su hermano, David Sánchez-Pérez Castejón, investigado por cinco presuntos delitos, el jefe del Ejecutivo sabe que su única escapatoria es la de poner cortapisas a la información.

El inquilino de La Moncloa ya anunció sus intenciones en el Congreso de los Diputados con ese plan de ‘regeneración democrática’, si bien evitó referirse por su nombre a medios de comunicación concretos.

Sí que adelantó esa partida de 100 millones de euros para ayuda a la digitalización, que no es más que un dinero que se dará de manera encubierta a radios, televisiones o periódicos que no se metan a rajar de las corruptelas sanchistas.

Pero ocultó otras intenciones que ahora acaban de ser descubiertas.

En su canal de Youtube, ‘El Canal del Coronel‘, Pedro Baños adelantó la primera hornada de medios de comunicación que Pedro Sánchez pretende someter con su censura y en la que estaríamos nosotros, Periodista Digital.

Y hay otros ocho medios más que están en el ojo del huracán de Moncloa: Distrito Televisión, Estado de Alarma Televisión, El Toro Televisión, La Gaceta de los Negocios (que en realidad es La Gaceta de la Iberosfera), Radio Intereconomía, El Debate, Negocios Televisión y The Objective.

Baños comentó que esta lista no hace mucho que se la habían pasado y que además la fuente que se la ha facilitado lo ha hecho de manera muy confidencial:

Esta es la lista que me han pasado de los medios que están ya preparándose para ser o están preparando para censurarlos en primer lugar. Lo tenía que decir. Lo tenía que contar. Me lo han pasado, ya os digo, me lo han pasado de manera muy confidencial, pero yo me debo a vosotros y lo tenía que contar. Y perdonad que no yo os lo haya contado antes, pero lo tenía que decir.