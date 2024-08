El fisco sentencia al hermano de Sánchez al concluir que tributa en Portugal y no puede justificar su abultado patrimonio

Un torpedo en toda la línea de flotación.

La Agencia Tributaria acaba de confirmar dos pésimas noticias para el hermano de Pedro Sánchez y, por ende, para el propio presidente del Gobierno socialcomunista que se empeña en decir que tanto con Begoña Gómez como con David Sánchez Pérez-Castejón no hay caso y que se trata de campañas de bulos lanzadas por la ultraderecha.

Cuenta este 6 de agosto de 2024 el digital ‘El Debate’ que el fisco concluye que el jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz no solo tributa en el país vecino, en Portugal, sino que además es incapaz de justificar el abultado patrimonio que atesora y que se eleva por encima de los 1,7 millones de euros.

La documentación remitida a la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, es indiscutible. En las últimas cinco declaraciones de la renta tan sólo ha logrado acreditar ingresos por valor de 220.000 euros.

Asimismo, Hacienda traslada a la juez que el investigado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social es residente fiscal en Portugal.

El también conocido como David Azagra, declaró tener un patrimonio en torno a los dos millones de euros, una cuestión digna de resaltar porque su salario anual como trabajador de la Diputación de Badajoz desde el año 2017 es de 55.000 euros.

En concreto, el hermano del presidente del Gobierno posee en propiedad tres pisos (en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal), 63.880 euros en diversas criptomonedas, 1,4 millones de euros en acciones en el BBVA y, entre otros, 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias.

Pero, lo más chirriante de la historia es que David Sánchez, a efectos fiscales, no tiene residencia española, sino portuguesa.

Un hecho que ni tan siquiera fue negado por el delegado del Gobierno en Extremadura.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura (PSOE), protagonizó, a cuenta de este asunto, una esperpéntica intervención en la red de emisoras de COPE a nivel local.

El periodista que le entrevistaba no daba crédito a las afirmaciones del político socialista dando por bueno que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que trabaja en la Diputación de Badajoz, esté tributando en Portugal:

Yo le preguntaba, me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.

Quintana se puso a la defensiva:

Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético. Es que es legal, es un país de la Unión Europea.