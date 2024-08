Alfredo Perdiguero estalla por el crimen de Mocejón: “No se pueden contar mentiras”

El subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, ha participado en La Segunda Dosis de Periodista para tratar el tema del asesinato del niño de Mocejón.

En su participación en el programa, Perdiguero atizó el mal manejo que dieron muchos periodistas sobre el caso, ofreciendo informaciones contradictorias desde que se conoció el caso: desde los rasgos del criminal hasta el motivo del crimen.

“Los casos deben tratarse con prudencia, con realidad y sin manipulación. No se pueden contar mentiras como las que se contaron hasta la detención del presunto asesino. Hay mucho ‘policía de sofá’ que opina de todo sin saber ni tener ni puñetera idea de lo que dice. Yo dudaba de todo: ¿cómo sabían que es rubio si los niños presentes dicen que no es rubio?¿cómo saben que tiene el pelo rapado cuando no es?¿cómo dicen primero que era magrebí, luego rumano y luego, otra nacionalidad?. Lo del coche… ¿cómo han especulado sin tener ninguna información al respecto?”.