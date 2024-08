La advertencia que pone los pelos de punta de un policía sobre la delincuencia: “Esto va a peor”

César Alvarado, presidente de Adbellum Formación y colaborador de ‘Una policía para el Siglo XXI’ ha analizado en La Segunda Dosis de este lunes 19 de agosto, el estado de la seguridad y los últimos delitos que han ocurridos este verano.

Respecto a la situación que viven los policías considera que “debería construirse desde cero” porque el mal manejo de las últimas décadas y la extrema politización han llevado a que los Cuerpos de Seguridad pierdan su eficiencia y se de prioridad a la protección del poder y no al ciudadano.

“Ahora mismo, la Policía está hecha para proteger el poder, para proteger el discurso y no los ciudadanos. Tenemos policías que pueden ser los mejores del mundo pero necesitamos un estamento policial, un estamento administrativo, que deje trabajar a los verdaderos profesionales, centrándonos en la investigación de la criminalidad, en la delincuencia y dejar que los policías trabajen. No con un discurso de poder para proteger la estadística. No puede ser que sigan diciendo que los homicidios se han reducido o que los delitos son igual a hace 20 años”.

En cuanto al balance de criminalidad del verano, considera que es una muestra clara de que estamos en “decadencia” y que los delitos solo aumentan. “Me sorprende que hayan tertulianos en programas de televisión que afirman que la seguridad no ha empeorado.

“Ayer vi seis noticias referentes a asesinatos, homicidios, machetazos, y el asesinato del niño de Mocejón. Esto va a seguir empeorando porque vamos cuesta abajo y sin frenos”.