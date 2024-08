Sánchez del Real carga contra el silencio institucional por el asesinato del niño en Mocejón: «Ha habido una orden…»

El experto en comunicación Víctor Sánchez del Real ha analizado en La Segunda Dosis de Periodista Digital el mal manejo informativo que ha habido en la investigación del caso del asesinato del niño de 11 años en Mocejón

“El que ha asesinado a un niño, debe pagar con todo. Me da igual el pelaje, el color de piel, me da igual. Pero eso es lo que un ser humano normal, de valores, de principios, tiene que reaccionar ante un crimen es: me da igual quien lo ha realizado. A partir de ahí viene el como nos hemos movido en el silencio y en las medias verdades en estos días”.

En este sentido, ha atizado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por su silencio durante más de 30 horas hasta que finalmente, aparecieron luego de la detención del presunto asesino. Estima que lo han hecho ya que de pertenecer a determinados grupos, le ‘perjudicaría’ en lo político.

“Hay un bloque ideológico que ha estado muy callado, hay otro bloque a lo mejor ha sido muy bocazas porque se atacaba a todos los que pedíamos calma porque no teníamos datos. Se atacaba sistemáticamente a policías como Perdiguero o Guido Princesa que pedía precaución”.

Sánchez del Real critica a las cúpulas de la Policía y de la Guardia Civil por el silencio imperante. Señala que en este tipo de situaciones, fomenta a que corran los rumores.

“No puede ser que no haya una comunicación aunque sea para decir que no hay nada. Hay una responsabilidad administrativa de alguien que tenía que haber salido, como hacen en los países de nuestro entorno. ¿Quién ha salido a dar una rueda de prensa? Ha habido una orden de silencio absoluto”.