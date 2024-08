Risto, como un ‘pseudoperiodista’ más: vive en carne propia la arremetida del Gobierno de Sánchez

Nadie cree que le puede pasar hasta que le toca.

Es curioso como muchos periodistas aprueban los ataques y embestidas a los medios digitales que se muestran críticos con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos de la vergüenza con los independentistas para permanecer en La Moncloa o con las acciones de su partido e incluso de su círculo íntimo que están siendo investigados por presunta corrupción.

Incluso, hay muchos que han firmado un manifiesto contra los catalogados por Sánchez como ‘pseudomedios’ y prefieren voltear a otro lado ante las mentiras descaradas del Ejecutivo, las amnistías a corruptos, las chapuzas legales que perjudican a la ciudadanía y tantas otras cosas que nos llevaría mucho tiempo enumerar aquí.

El ejemplo más notorio del talante autoritario del Gobierno de Pedro Sánchez es su ministro de Transporte, Óscar Puente, que día sí y día también, se enfrasca en polémicas e insulta y veja no solo a políticos, sino a periodistas e incluso a ciudadanos ‘de a pie’ que osan criticar tanto su labor como al Ejecutivo socialista.

Recuerdan cuando un periodista de la SER proponía “dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos, si puede ser un domingo, el día que más gente la visita”… ¿Donde estaba la fiscalía? ¿Porqué no actuaron contra esto? pic.twitter.com/QXoCVNCw5g — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) August 22, 2024

La muestra más reciente ha sido el encontronazo con Risto Mejide a cuenta del enésimo colapso, el del pasado martes, en el servicio de Adif que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes y que Puente niega que ocurrió pese a las denuncias ciudadanas, a través de vídeos y fotos en las redes sociales, y de las que se hicieron eco en el programa de Cuatro.

El equipo del ministro envió un comunicado a Todo es Mentira solicitando una rectificación por la utilización de una supuesta conversación con ellos, además de informaciones falsas con el único objetivo de atacar al Ministerio y a su titular y que solo “contribuye a encrespar más el ambiente”.

El texto acusa a Risto con el mismo argumentario que usa el Ejecutivo para descalificar a este digital y a otros como The Objective, Ok Diario o Vozpópuli, por nombrar algunos, ante las informaciones y contenidos que no gustan porque retratan bien la incompetencia, bien los malos manejos de quienes gobiernan.

“Nos están acusando de cosas muy graves como mentir, manipular, lanzar bulos. ¡Justamente el ministerio de alguien que ha hecho eso sobre nosotros! Todavía estamos esperando que rectifique sobre el bulo que lanzó sobre este programa, a parte de los insultos”, denunció Mejide.

🔴 Es que me sigue pareciendo increíble que los medios se sorprendan de que miembros del Gobierno mientan. El bulo es el estado natural de Moncloa y sus siervos. pic.twitter.com/M9ZlEaAZBZ — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) August 22, 2024

La ‘regeneración’ democrática de Sánchez

Cabe recordar que todo esto sucede, luego de que el presidente de Gobierno se tomara sus ‘cinco días de reflexión’ y que luego anunciara un plan de ‘regeneración democrática’, que no es más que un eufemismo -y una contradicción o reconocimiento de culpa porque indicaría que bajo su mandato o no hay democracia o está degenerada- para perseguir a las voces críticas y al poder judicial que no se pliega a su voluntad.

Las medidas de este plan de censura todavía no han sido anunciadas pero hay atisbos como las declaraciones del Fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, de prohibir el acceso a redes sociales a quienes sean encontrados culpables de estos delitos, usando como ejemplo los rumores que rodearon el asesinato de Mateo, el niño de Mocejón; o bien, la persecución a anunciantes que aparezcan en determinados medios.