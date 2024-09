Bertrand Ndongo estalla contra Vinicius por sus declaraciones sobre el racismo y el Mundial 2030: “¡Vete a la mie**a!”

El periodista Bertrand Ndongo se ha pronunciado con fuerza contra el futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr. por las últimas palabras del brasileño, que ha afirmado que si de aquí a 2030 no se acaba con el racismo en el país, se debería retirar el mundial de fútbol que acogeremos.

Las declaraciones del delantero han despertado polémica entre los que ven una exageración sus declaraciones, ya que el propio Vinicius afirma que es “la mayoría, no son racistas, pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país en el que se vive muy bien”. Pese a ello, luego dijo que “si antes de 2030 no evoluciona la situación con el racismo en España, habría que cambiar el Mundial de lugar”.

Por esto, el reportero se lanzó al templo del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, para preguntarle a la gente qué opinaba sobre las palabras del delantero y, como suele pasar en temas polémicos, hay división de opiniones. Muchos consideran que si bien es cierto que el jugador ha recibido insultos racistas es un error englobar a todo un país por unos pocos, mientras hay otros que se muestran tajantes y consideran que si el brasileño no se siente a gusto y considera que España es un país racista, debería buscar otro equipo en otro país para proseguir su carrera.

“Es muy radical eso de quitar el mundial”; “que no se queje tanto porque lo van a echar a la calle”; “lleva razón no se puede ser racista”; “se debería disculpar con la nación que lo acoge y lo ha hecho millonario o irse a otro país si no puede estar aquí”; “no hay que venderlo pero tiene que pensar un poco más antes que hablar”. Estas son algunas de las opiniones de los entrevistados.