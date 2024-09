La amarga confesión de Tomás Guitarte (Teruel Existe) sobre lo que Pedro Sánchez le dijo en privado

Arrepentido.

El exdiputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, participó este miércoles, 11 de septiembre, en La Burbuja de PERIODISTA DIGITAL, para analizar el concierto catalán prometido por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios independentistas, y sus implicaciones para el resto de los territorios.

El exdiputado se muestra escandalizado tanto por el concierto que ofrece la independencia fiscal a esa comunidad y, en especial, que desde el PSOE se igualara esa medida a las ayudas que reciben los territorios más despoblados del país.

“Es ruin y miserable comparar el ‘cuponazo’ o el concierto catalán con las ayudas a Soria, Cuenca y Teruel, las provincias más despobladas de España, y que se enmarcan en una normativa europea, y que suponen un total de 25 millones de euros frente a los 22 mil millones que estima Fedea sea el impacto de este acuerdo de Sánchez con ERC”.

Guitarte se muestra tajante al señalar que no pueden consentir que un “mendrugo” como esas ayudas para los territorios más necesitados, “para justificar la opípara comida que se le va a dar a los ricos”.

“El planteamiento nos pareció tan injusto que saltamos por eso. No nos parece correcto el proceso de convertir una financiación no ya singular sino absolutamente privilegiada para Cataluña, porque entendemos que en España primero hay que hablar de subsanar otros déficits históricos de financiación y de corregir toda la problemática de lo que hemos llamado la ‘España vaciada’, los desequilibrios territoriales internos. No se pueden plantear soluciones que beneficien a los más ricos”.

En este sentido, detalla que se necesitarían mil años con el mismo funcionamiento de las provincias para igualar un solo año del concierto catalán. Por eso, considera que el relato oficial de que con esta medida todas las comunidades se benefician, es falso.

Por último, se muestra arrepentido de los resultados de la pasada Legislatura en la que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Desvela que el voto a favor del socialista fue producto de la resolución del partido por la que apoyarían a cualquier candidato que pudiese lograr los votos necesarios para ser investido. Comenta que hubiesen hecho lo mismo su hubiese sido Pablo Casado.

En cuanto a las promesas del líder del PSOE, detalla que no cumplió todo lo que prometió. “Sánchez me dijo en privado que no nos defraudaría y nos defraudó”, confiesa.