Marcos de Quinto trolea al Gobierno Sánchez: «Exijo una relación bilateral y un cupo fiscal para mí»

Un troleo en toda regla.

Marcos de Quinto reacciona de manera irónica y muy cáustica a la medida del Gobierno Sánchez de favorecer un concierto catalán que irá, evidentemente, en detrimento de la igualdad entre las autonomías españolas.

El economista y empresario propone y reclama disponer igualmente de esa relación privilegiada con el Ejecutivo socialcomunista y tener, por supuesto, su propio cupo fiscal.

Sánchez ens roba y a mi me expolia. Mi déficit fiscal es escandaloso, recibo mucho menos de lo que aporto.

Explica De Quinto que él, pese a no tener que utilizar ni la educación ni la sanidad públicas, ha tenido que pagar los correspondientes impuestos:

En los últimos 5 años he pagado varios millones en impuestos y, sin embargo, no he utilizado ni la sanidad ni la educación pública (uso la privada)

Y, por tanto, exige una evidente compensación al Gobierno Sánchez:

Exijo una negociación bilateral con Sánchez y que se me conceda un “cupo”, como a la rica Cataluña (espero que no se me discrimine por no ser catalán, o por no poderle dar escaños…)

-Exijo una… — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) September 8, 2024