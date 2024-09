Juan Bravo (PP) no se deja pisotear por la lenguaraz María Jesús Montero: «¡No nos amenace!»

María Jesús Montero está como Carmen Maura, al borde un ataque de nervios.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez trató de encararse este 11 de septiembre de 2024 con el diputado Juan Bravo (PP) al poner este en tela de juicio el llamado concierto catalán.

La socialista quiso acusar al PP de haber sido el partido más insolidario con los españoles:

Pero la titular de Hacienda se llevó la merecida reprimenda del parlamentario conservador:

Señora Montero, 69 veces han subido los impuestos. Mire, cuando usted llegó como ministra dijo que el sistema de financiación era una prioridad. Después de seis años, solamente concierto separatista. Usted solamente mueve el sistema de financiación cuando necesita una investidura. Mientras usted estaba pendiente de comprar voluntades y de los siete votos del señor Puigdemont, ¿se acuerda? Las 14 comunidades autónomas de PP estábamos trabajando en un marco común de nuevo sistema de financiación. Acuerdo de 14 y usted no es capaz de poner de acuerdo a tres, señora Montero. Usted tiene tres de régimen común y no es capaz. No amenace a los presidentes de las comunidades autónomas. Una ministra convence, no amenaza. Y si ustedes traen el sistema de financiación, las comunidades autónomas trabajarán para mejorarlo. Pero si usted quiere a las comunidades autónomas para confrontar y para mercadear con los servicios públicos, ya se lo anticipo. No se lo vamos a permitir.